Hiç tanımadığı üniversiteli gence böyle saldırdı: Yumrukla yere serdi

Eskişehir’de, çevredeki vatandaşlara ve araçlara rastgele saldırdığı iddia edilen bir kişi, 19 yaşındaki üniversite öğrencisini yumruklayarak yaraladı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olay kısa sürede kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Uğradığı saldırı sonucu yaralanan H.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.