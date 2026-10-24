Ünlü şarkıcı Nev hayatını kaybetti

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İstanbul
2000’li yıllara damga vuran "Zor" ve "Sen Gibi" gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan Nev (Nevzat Doğansoy) hayatını kaybetti.
Bir süredir karaciğer yetmezliği ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçı, günler önce hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Hastanedeki tedavi sürecinde ikinci kez entübe edilen ünlü şarkıcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
24 Aralık 1968 senesinde dünyaya gelen isim mandolin ile müziğe başladı. Müzikleri ile adından söz ettiren Nev, Üniversite 2. sınıfta bir elektro gitar aldı ve gitar eğitimine başladı. 5. ayın sonunda sahnelere çıktı. 2000 yılında, Teoman'ın daveti üzerine katıldığı Türkiye turnesinde, Ege ve Akdeniz şeridinde 100.000'e yakın kişinin karşısına çıktı. "Zor" parçası ile adından söz ettiren Nev, birçok şarkısı ile beğeni topladı. Bir dönem kurumsal hayatta çalışan isim, müziğe tutkusunun peşinden gitti.
2001: Her Şeye Rağmen
2004: Sen Gibi
2007: Işığım ve Gölgem
2010: Bir Nev-i Alaturka
2014: Kıyısız Deniz
2016: Bir Nev-i Alaturka 2
Single'ları
2010: "Aşk" (Sevgililer Günü Özel)
2011: "Yokum"
2016: "Vardar Ovası"