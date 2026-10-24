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Magazin
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 16:24

Ünlü şarkıcı Nev hayatını kaybetti

Bir süredir karaciğer yetmezliği ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nev ismiyle tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy'dan acı haber geldi. 2 kez entübe edilen Nev, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Ünlü şarkıcı Nev hayatını kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 16:24

2000’li yıllara damga vuran "Zor" ve "Sen Gibi" gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan (Nevzat Doğansoy) hayatını kaybetti.

HABERİN ÖZETİ

Ünlü şarkıcı Nev hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.
2000'li yılların sevilen şarkılarıyla tanınan ve sağlık sorunları yaşayan şarkıcı Nev, hayatını kaybetti.
Nev ismiyle tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy vefat etti.
Sanatçı, 2000'li yıllara damga vuran şarkılarıyla biliniyordu.
Nev bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.
Ünlü şarkıcı Nev hayatını kaybetti

2 KEZ ENTÜBE EDİLDİ

Bir süredir karaciğer yetmezliği ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçı, günler önce hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Hastanedeki tedavi sürecinde ikinci kez entübe edilen ünlü , doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ünlü şarkıcı Nev hayatını kaybetti

ŞARKICI NEV KİMDİR?

24 Aralık 1968 senesinde dünyaya gelen isim mandolin ile müziğe başladı. Müzikleri ile adından söz ettiren Nev, Üniversite 2. sınıfta bir elektro gitar aldı ve gitar eğitimine başladı. 5. ayın sonunda sahnelere çıktı. 2000 yılında, Teoman'ın daveti üzerine katıldığı Türkiye turnesinde, Ege ve Akdeniz şeridinde 100.000'e yakın kişinin karşısına çıktı. "Zor" parçası ile adından söz ettiren Nev, birçok şarkısı ile beğeni topladı. Bir dönem kurumsal hayatta çalışan isim, müziğe tutkusunun peşinden gitti.

ŞARKICI NEV'İN ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

2001: Her Şeye Rağmen
2004: Sen Gibi
2007: Işığım ve Gölgem
2010: Bir Nev-i Alaturka
2014: Kıyısız Deniz
2016: Bir Nev-i Alaturka 2
Single'ları
2010: "Aşk" (Sevgililer Günü Özel)
2011: "Yokum"
2016: "Vardar Ovası"
 

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ETİKETLER
#şarkıcı
#Nev
#Nevzat Doğansoy
#Magazin
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