2000’li yıllara damga vuran "Zor" ve "Sen Gibi" gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan Nev (Nevzat Doğansoy) hayatını kaybetti.

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HABERİN ÖZETİ Ünlü şarkıcı Nev hayatını kaybetti 2000'li yılların sevilen şarkılarıyla tanınan ve sağlık sorunları yaşayan şarkıcı Nev, hayatını kaybetti. Nev ismiyle tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy vefat etti. Sanatçı, 2000'li yıllara damga vuran şarkılarıyla biliniyordu. Nev bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

2 KEZ ENTÜBE EDİLDİ

Bir süredir karaciğer yetmezliği ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçı, günler önce hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Hastanedeki tedavi sürecinde ikinci kez entübe edilen ünlü şarkıcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ŞARKICI NEV KİMDİR?

24 Aralık 1968 senesinde dünyaya gelen isim mandolin ile müziğe başladı. Müzikleri ile adından söz ettiren Nev, Üniversite 2. sınıfta bir elektro gitar aldı ve gitar eğitimine başladı. 5. ayın sonunda sahnelere çıktı. 2000 yılında, Teoman'ın daveti üzerine katıldığı Türkiye turnesinde, Ege ve Akdeniz şeridinde 100.000'e yakın kişinin karşısına çıktı. "Zor" parçası ile adından söz ettiren Nev, birçok şarkısı ile beğeni topladı. Bir dönem kurumsal hayatta çalışan isim, müziğe tutkusunun peşinden gitti.

ŞARKICI NEV'İN ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

2001: Her Şeye Rağmen

2004: Sen Gibi

2007: Işığım ve Gölgem

2010: Bir Nev-i Alaturka

2014: Kıyısız Deniz

2016: Bir Nev-i Alaturka 2

Single'ları

2010: "Aşk" (Sevgililer Günü Özel)

2011: "Yokum"

2016: "Vardar Ovası"

