Çamaşır makinenizi temizlemeden çamaşırlarınızı yıkamayın! 4 malzeme ile çamaşır makinesi nasıl yıkanır?

Sık sık kullandığımız çamaşır makinelerinde kimi zaman deterjan kalıntılarının meydana getirdiği atıklar yıkama performansının çok fazla kötü etkileyebilir. Özellikle de bu durumla birlikte çamaşırlarda da temizlenme olmaz, kötü koku meydana gelir. Bu sebeple de çamaşır makinenizi temizlemeden çamaşırlarınızı yıkamayın. Sizin için araştırdığımız 4 malzemeyle çamaşır makinenizi temizleyin. Peki, 4 malzeme ile çamaşır makinesi nasıl yıkanır? Sorusunu sizin için araştırdık. İşte detaylar…

ÇAMAŞIR MAKİNENİZİ TEMİZLEMEDEN ÇAMAŞIRLARINIZI YIKAMAYIN!

Çamaşır makinenizi kullanırken çoğu zaman temizleme işlemi olmadan yıllarca kullanılabilir. Çamaşırların yıkamadan sonra kötü kokması, makinenin lastiklerinde siyah lekelerin oluşması ya da deterjan çekmecesinde meydana gelen kalıntıların birikmesi temizlik rutinin gözden geçirilmesi gerektiğini gösterir.

Çünkü her ne kadar temiz olduğunu düşünsek de çamaşır makinesinde meydana gelen sürekli bir temizlik ve doğru bakımı da meydana getirir. Çünkü bizler ne kadar çamaşır makinesine bakarsak onların da kullanım süresinde uzama meydana gelebilirler. Düşük sıcaklıklarda sık sık yıkama yapmak, fazla deterjan kullanmak ve kapak kapalıyken makinenin nemli kalması zamanla kötü kokuya da neden olabilir.

Ayrıca makine de bulunan kapak lastiği, deterjan ve pompa filtresi gibi düzenli bakım gerektiren bölümler gündeme gelir. Bu sebeple de temizlenmeyen alanlar zamanla kötü kokulara da neden olabilir.

Bunun için de çamaşır sodası, beyaz sirke, bulaşık makinesi parlatıcısı gibi malzemeleri su ile karıştırılarak kullanılması sonucu çamaşır temizliği için önemli adımlar atılmış olur. Ayrıca zamanla biriken pislikleri tek seferde gönderen bu karışım kolay bir şekilde yapılmasıyla da her temizlik zamanı kullanılabiliyor.

4 MALZEME İLE ÇAMAŞIR MAKİNESİ NASIL YIKANIR?

Çoğu zaman çamaşır makinesinin temizliğinde farklı ürünler önerilse de her ürünün kullanım amacı genellikle aynı oluyor. Özellikle de çamaşır sodası ve sirkenin asitliği makinenin içerisinde biriken kötü kokuyu ve pislemiş tabakayı temizler. Çamaşır makinesi temizliğinde 4 malzemeyle kolay ve rahat bir temizlik yapımı daha kolay hale gelir.

Çamaşır sodası, beyaz sirke ve bulaşık sabunu parlatıcısıyla bir su yardımıyla çamaşır makinesinde meydana gelen kirli durumu temizlemek mümkün oluyor. Bu sebeple çamaşır makinesini yıkarken ya da temizlerken yapmanız gerekenleri sizin için araştırdık.

Deterjan çekmecesini çıkartarak öncelikle oradan temizlemeye başlayın. Ilık suyla yıkama yaptıktan sonra tamamen kurutup öyle takın. Kapak lastiğini de arada sırada kontrol edin. Lastik kısmında meydana gelen tüyler, saçlar ve kalıntılar bir peçe de yardımıyla her zaman alınmalıdır.

Pompa filtresini temizlemeyi unutmayın. Ancak orayı temizlerken dikkatli olun bir havlu yardımıyla etrafı üzerinden su sıçrama konusunda emniyet alın. En sonunda makinenin içerisine çamaşır sodasını, beyaz sirkeyi ve bulaşık parlatıcısını da atarak çok düşük ayarda çalıştırın.

Burada makine temizleme ayarı olarak bilinen sıkma ve pompa ayarında yıkama yapabilirsiniz. Ancak makinenizde tambur yıkama özelliği varsa onunla kolayca temizleme yaparak makinenizi temizleyebilirsiniz.