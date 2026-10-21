Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Keşfet
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 14:24

Renkli kıyafetlerin renklerini soldurmayan çamaşır makinesi sırrı! Ayarları değiştirin

Renkli kıyafetlerin ilk günkü canlılığını korumak için çamaşır makinesinin ayarlarına dikkat etmek gerekiyor. Yanlış sıcaklık, uygun olmayan deterjan ve uzun yıkama programları renklerin zamanla solmasına neden olabiliyor. Peki, renkli çamaşırlar hangi ayarda yıkanmalı? İşte bilinmesi gerekenler...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Renkli kıyafetlerin renklerini soldurmayan çamaşır makinesi sırrı! Ayarları değiştirin
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 14:24

En sevdiğiniz renkli kıyafetlerin birkaç yıkama sonrasında solduğunu fark ediyorsanız çözüm, çamaşır makinesinin ayarlarında olabilir. Yüksek sıcaklıklar ve yanlış yıkama tercihleri kumaşların rengini olumsuz etkileyebilir. Doğru sıcaklığı seçmek, uygun programı kullanmak ve kıyafetleri ters çevirerek yıkamak ise renklerin daha uzun süre canlı kalmasına yardımcı olabilir.

HABERİN ÖZETİ

Renkli kıyafetlerin renklerini soldurmayan çamaşır makinesi sırrı! Ayarları değiştirin

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Renkli kıyafetlerin solmasını önlemek ve canlılığını uzun süre korumak için çamaşır makinesinin sıcaklık, program ve devir ayarlarının doğru seçilmesi ile kıyafetlerin ters çevrilerek yıkanması önerilmektedir.
Renkli çamaşırları genellikle 30 derece gibi düşük sıcaklıklarda yıkamak renklerin korunmasına ve enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olur.
Kıyafetleri makineye atmadan önce ters çevirmek, kumaşın dış yüzeyini sürtünmeye karşı koruyarak renklerin ve baskıların solmasını önler.
Benzer renkleri bir arada yıkamak ve çamaşır makinesini gereğinden fazla doldurmamak yıpranmayı azaltır.
Hassas ve kolay kırışan kumaşlarda mekanik etkiyi azaltmak için 600-800 devir gibi düşük sıkma hızları tercih edilebilir.
Doğru sıcaklık, program ve sıkma devri seçimi için kıyafetlerin etiketlerindeki yıkama talimatları dikkate alınmalıdır.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

RENKLİ ÇAMAŞIRLAR HANGİ SICAKLIKTA YIKANMALI?

Renkli kıyafetlerin solmasını önlemek için yıkama sıcaklığını doğru seçmek gerekiyor. Yüksek sıcaklıklar, özellikle hassas kumaşlarda renklerin daha hızlı solmasına ve kumaş yapısının zarar görmesine neden olabiliyor. Bu nedenle renkli çamaşırları genellikle 30 derece gibi düşük sıcaklıklarda yıkamak renklerin korunmasına yardımcı oluyor. Ancak en doğru sıcaklık için kıyafetin etiketindeki yıkama talimatlarını dikkate almak gerekiyor. Düşük sıcaklıkta yıkama, hem renklerin canlılığını korumaya hem de enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olabiliyor.

Renkli kıyafetlerin renklerini soldurmayan çamaşır makinesi sırrı! Ayarları değiştirin

RENKLİ KIYAFETLERİ TERS ÇEVİREREK YIKAMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Renkli kıyafetleri çamaşır makinesine atmadan önce ters çevirmek, kumaşın dış yüzeyini sürtünmeye karşı korumaya yardımcı oluyor. Yıkama sırasında kıyafetlerin birbirine ve makinenin tamburuna sürtünmesi, zamanla renklerin solmasına ve kumaş yüzeyinin yıpranmasına yol açabiliyor. Özellikle koyu renkli tişörtler, kot pantolonlar ve baskılı kıyafetlerde bu durum daha belirgin hale gelebiliyor.

Renkli kıyafetlerin renklerini soldurmayan çamaşır makinesi sırrı! Ayarları değiştirin

Kıyafetleri ters çevirerek yıkamak, dış yüzeydeki renklerin ve baskıların daha uzun süre korunmasını sağlayabiliyor. Ayrıca benzer renkleri bir arada yıkamak ve makineyi gereğinden fazla doldurmamak da çamaşırların yıpranmasını azaltmaya yardımcı oluyor.

Renkli kıyafetlerin renklerini soldurmayan çamaşır makinesi sırrı! Ayarları değiştirin

RENKLİ ÇAMAŞIRLARDA HASSAS YIKAMA PROGRAMINI TERCİH EDİN

Renkli kıyafetlerin canlılığını korumak için yalnızca sıcaklık ayarını değiştirmek yeterli olmayabiliyor. Çamaşır makinesinde seçilen program ve sıkma devri de kumaşların yıpranmasını etkiliyor. Özellikle hassas kumaşlardan üretilen veya kolay solan kıyafetlerde daha nazik yıkama programları tercih edilebiliyor.

Renkli kıyafetlerin renklerini soldurmayan çamaşır makinesi sırrı! Ayarları değiştirin

Yüksek sıkma devri yerine daha düşük devir seçmek, kumaşların yıkama sırasında maruz kaldığı mekanik etkiyi azaltmaya yardımcı oluyor. Bununla birlikte, çok hassas olmayan günlük kıyafetlerde her zaman hassas program kullanmak gerekmiyor. En uygun seçim için kumaşın türüne ve giysi etiketindeki talimatlara dikkat etmek gerekiyor.

Renkli kıyafetlerin renklerini soldurmayan çamaşır makinesi sırrı! Ayarları değiştirin

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE SIKMA DEVRİ KAÇ OLMALI?

Yüksek sıkma devri, kumaşların daha fazla mekanik etkiye maruz kalmasına ve hassas dokuların yıpranmasına neden olabiliyor. Bu nedenle hassas ve kolay kırışan kıyafetlerde 600-800 devir gibi daha düşük sıkma hızları tercih edilebiliyor. Ancak kot pantolonlar ve dayanıklı pamuklu kumaşlar farklı devirlerde sıkılabiliyor. Sıkma devrini seçerken kıyafetin etiketindeki yıkama talimatlarını dikkate almak önem taşıyor. Düşük devir, kumaşın yıpranmasını azaltmaya yardımcı olsa da renklerin korunmasında tek başına yeterli olmuyor. Uygun yıkama sıcaklığı, doğru deterjan ve kıyafetlerin renklerine göre ayrılması da bu süreçte etkili oluyor.

Renkli kıyafetlerin renklerini soldurmayan çamaşır makinesi sırrı! Ayarları değiştirin

RENKLİ KIYAFETLERİN CANLILIĞINI KORUMAK İÇİN BU AYARLARA DİKKAT!

Renkli kıyafetlerin uzun süre ilk günkü görünümünü koruması için çamaşır makinesinin ayarlarını doğru seçmek büyük önem taşıyor. Yıkama sıcaklığından sıkma devrine, deterjan seçiminden yıkama programına kadar pek çok ayrıntı kumaşların görünümünü etkileyebiliyor. Kıyafetleri renklerine göre ayırmak, ters çevirerek yıkamak ve kumaş türüne uygun programı tercih etmek, renklerin daha uzun süre canlı kalmasına yardımcı oluyor. Çamaşırları yıkamadan önce etiketlerindeki talimatları kontrol etmek ve makine ayarlarını buna göre yapmak, hem kıyafetlerin ömrünü uzatıyor hem de gereksiz yıpranmanın önüne geçiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tasarruf etmek isterken cebinizden oluyorsunuz! Faturayı şişiren 5 çamaşır yıkama alışkanlığı
ETİKETLER
#Çamaşır Makinesi
#Yıkama sıcaklığı
#Keşfet
#Sıkma Devri
#Hassas Program
#Renkli Çamaşırlar
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.