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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 14:40

Tasarruf etmek isterken cebinizden oluyorsunuz! Faturayı şişiren 5 çamaşır yıkama alışkanlığı

Faturayı şişiren çamaşır yıkama alışkanlığı nedeniyle tasarruf ettiğinizi sanırsınız ancak yapılan bazı hatalar cebinizden olmanıza neden olur. Yanlış kullanım alışkanlıkları sebebiyle elektrik faturasını olduğundan daha fazla getirebilir. Bizde sizi için çamaşır yıkarken meydana gelen faturayı şişiren 5 çamaşır yıkama alışkanlığını araştırdık. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Tasarruf etmek isterken cebinizden oluyorsunuz! Faturayı şişiren 5 çamaşır yıkama alışkanlığı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 14:40

Evde sıklıkla kullandığımız yanlış ya da yanlış alışkanlıklardan dolayı elektrik faturasını olduğundan daha fazla getirebilir. Öyle ki siz faturayı düşürdüğünü zannedersiniz, ancak etmek isterken cebinizden olursunuz. Bizde sizin için faturayı şişiren 5 alışkanlığını araştırdık. İşte detaylar…

TASARRUF ETMEK İSTERKEN CEBİNİZDEN OLUYORSUNUZ!

Evde kullanılan ve elektrik tüketimi oldukça fazla çalışmasına neden olan bazı alışkanlıklar ya da yanlış bilinen yöntemler nedeniyle faturanız sandığınızdan daha da yüksek gelebilir. Üstelik etkileyen tek faktör makinenin enerji sınıfı olmaz. Çamaşırların hangi sıcaklıkta yıkadığınızdan kullandığınız deterjana oradan da seçtiğini programa kadar birçok detay da faturayı etkiliyor.

Tasarruf etmek isterken cebinizden oluyorsunuz! Faturayı şişiren 5 çamaşır yıkama alışkanlığı

Sık çamaşır yıkanan evler de farkında olunmadan yapılan bazı davranışlar elektrik faturasının da yükselmesine neden olabilir. Ayrıca elektrik ve su faturalarını azaltmak için büyük değişiklikler yapmak da çok şart değildir. Günlük alışkanlıklar ya da yapılacak küçük düzeltmeler zamanla bütçenize yardımcı olacaktır.

Tasarruf etmek isterken cebinizden oluyorsunuz! Faturayı şişiren 5 çamaşır yıkama alışkanlığı

FATURAYI ŞİŞİREN 5 ÇAMAŞIR YIKAMA ALIŞKANLIĞI

Çamaşır yıkarken tasarruf etmenin yolu yalnızca daha az deterjan demek değildir. Doğru program, su sıcaklığı ve cihazları verimli kullanmak da önemlidir. Ancak bazen yapılan alışkanlıklar faturayı şişiren alışkanlıklar arasında yer alabilir. İşte faturayı şişiren çamaşır yıkama alışkanlıklar

Tasarruf etmek isterken cebinizden oluyorsunuz! Faturayı şişiren 5 çamaşır yıkama alışkanlığı

Makineyi yarım doldurmak

Çamaşır yıkarken yapılan en büyük hatalardan biri de makine tam dolmadan çalıştırmaktır. Özellikle de birkaç parça kıyafet için koca makineyi çalıştırmak, su ve elektrik tüketiminin gereksiz yere artmasına neden olur. Çünkü birçok çamaşır makinesi, seçilen programa ya da makinenin modeline göre değişkenlik gösterebilir.

Tasarruf etmek isterken cebinizden oluyorsunuz! Faturayı şişiren 5 çamaşır yıkama alışkanlığı

Makinenin kapasitesini verimli kullanmak için yeterli miktarda çamaşır birikmesini beklemek gerekiyor. Ancak bu şu demek değildir tamburu ağzına kadar doldurmak ya da sıkıştırmak sayılmaz. Aşırı yükleme yapıldığı zaman makine güzel bir yıkama yapamaz.

Tasarruf etmek isterken cebinizden oluyorsunuz! Faturayı şişiren 5 çamaşır yıkama alışkanlığı

Çamaşırları gereğinden yüksek sıcaklıkta yıkamak

Çamaşırları gereğinden fazla yüksek sıcaklıkta yıkamak, kıyafetlerin daha iyi temizleneceği anlamına gelmiyor çamaşır makinesinin harcadığı enerjinin önemli bir bölümü suyu ısıtmak için kullanılıyor. Bu sebeple de sıcaklık yükselirse enerjide de artış meydana gelir. Çamaşır makinesini yıkarken genellikle 40 derece yıkama işlemi yapılabilir. Çünkü günlük ya da çok kirli olmayan ürünler için çoğu kez 30 ya da 40 derece yeterli oluyor. Ancak diğer kumaş türlerini yıkama talimatlarına bakarak temizlik yapabilirsiniz.

Tasarruf etmek isterken cebinizden oluyorsunuz! Faturayı şişiren 5 çamaşır yıkama alışkanlığı

Her yıkama uzun programı seçmek

Çok kirli bir kıyafetiniz yoksa ve gün içinde de yıkanması gereken çamaşırları her yıkama da uzun programları seçmek zorunda kalmayın. Çünkü bu alışkanlık hem çamaşırlarınızı hem de çamaşır makinenizi zor durumda bırakabilir.  Az kirli günlük çamaşırlarda uygun kısa ve ekonomik seçenekler değerlendirilmesi gerekiyor.

Tasarruf etmek isterken cebinizden oluyorsunuz! Faturayı şişiren 5 çamaşır yıkama alışkanlığı

ECO programının süresi uzun diye kullanmamak

Çamaşır makinesinde ECO programları genellikle daha düşük sıcaklıklarda ve enerjiyi daha verimli kullanmak önemlidir. Program süresinin uzun olması tek başına daha yüksek enerji tüketildiği anlamına geliyor. Makinenin yıkama talimatları bu sebeple de önemlidir.

Tasarruf etmek isterken cebinizden oluyorsunuz! Faturayı şişiren 5 çamaşır yıkama alışkanlığı

Bakım ve temizliği iyi yapmak

Çamaşır makinesinin kendisinin de düzenli bakıma ihtiyacı vardır. Çamaşır makinesinin de arada sırada temizlemek çamaşırlarınızın daha temiz olmasına yardımcı olur.

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#tasarruf
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#Çamaşır Makinesi
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