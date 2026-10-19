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Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 13:35

Camlardaki yağmur lekelerine kesin çözüm! Silme suyuna bir miktar ekleyin

Camlarda yağmur kelesinin kalmamasını istiyor ama ne yapacağınızı bilmiyorsanız sizi böyle alalım. Çünkü silme suyuna bir miktar eklenerek kullanılan kesin çözümle yağmur yağsa bile camlarınızda asla leke kalmayacak. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Camlardaki yağmur lekelerine kesin çözüm! Silme suyuna bir miktar ekleyin
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 13:35

Kış ve sonbahar gelince sıklıkla karşılaşılan cam lekelerindeki yağmur, hemen hemen herkesin başının derdi oluyor. Üstelik ne kullanılırsa kullanılsın camlardaki yağmur lekelerinden kurtulmak pek de mümkün olmuyor. Ancak artık çözümü çok kolay! Silme suyuna bir miktar eklenen kesin çözümle camlarda lekelenmeler meydana gelmeyecek. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Camlardaki yağmur lekelerine kesin çözüm! Silme suyuna bir miktar ekleyin

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Sonbahar ve kış aylarında camlarda oluşan yağmur lekelerine karşı etkili bir çözüm sunuluyor.
Silme suyuna eklenecek bir miktar sirke, camlardaki yağmur lekelerini gidermede etkili oluyor.
Sirke, ev temizliğinde çeşitli alanlarda kullanılıyor ve camları parlatmada etkili.
Cam temizliği için suya bir kaşık sirke ekleyip karıştırarak sprey şişesine doldurulup kullanılabilir.
Ayrıca, el izi ve toz lekeleri için de 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı bulaşık sabunu, 1 çay kaşığı zeytinyağı ve 2 su bardağı kaynar su ile hazırlanan sihirli cam silme suyu tarifi öneriliyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

CAMLARDAKİ YAĞMUR LEKELERİNE KESİN ÇÖZÜM!

Cam silmek çoğu zaman ev temizliğinin en zor aşamalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle de sonbahar ve kış aylarında sıklıkla havaların yağışlı olması camlar da birtakım gözle görülen yağmur lekelerini bırakıyor. Yağışlı hava da havanında tozlaşmasıyla birlikte camlar çok sık kirleniyor. Yağmur sonrası camlarda meydana gelen lekeler, ev hanımlarının en çok dert yandığı konu oluyor.

Camlardaki yağmur lekelerine kesin çözüm! Silme suyuna bir miktar ekleyin

Ev camları her kadın tarafından temiz olması isteniyor. Ancak her ne kadar temizlik yapılırsa yapılsın camların kirlenmesinin önüne geçmek pek de mümkün hale gelmez. Özellikle de camlardaki yağmur lekeleri çok can sıkıcı olabilir. Ancak doğru yöntemlerle de bu duruma elveda demek çok kolay.

Camlardaki yağmur lekelerine kesin çözüm! Silme suyuna bir miktar ekleyin

Cam silmek başlı başına zorken bir de çok çabuk kirlenmesiyle can sıkıcı bir durum oluyor. Eğer bir de yağmur yağdıysa işler daha da sarpa sarıyor. Damlacık izleri, ya da çamurlu gibi görünen yüzeyler verilen emeklerin boşa gidilmesi gibi durumlarla sinir bozucu olabiliyor. Piyasa da çeşit çeşit yer alan kimyasal temizleyiciler gündem olurken bunların bir işe yaramadığı ortaya çıkıyor.

Camlardaki yağmur lekelerine kesin çözüm! Silme suyuna bir miktar ekleyin

Kimyasallar kimi zaman istenilen temizliği de tam olarak veremiyor. İşte tam da bu nokta da camlardaki yağmur lekelerine kesin çözüm olan doğal yöntemler ön plana çıkıyor. Üstelik de kolay ve pratik bir şekilde hazırlanabilen bu yöntemler sadece yağmur lekelerini değil, parmak izi ve her türlü tozun bile lekesini alıp götürüyor.

Camlardaki yağmur lekelerine kesin çözüm! Silme suyuna bir miktar ekleyin

SİLME SUYUNA BİR MİKTAR EKLEYİN

Camların silme suyuna bir miktar ekleyeceğiniz sirke, kolay bir temizliğin adresini sizlere verecek. Çünkü bilindiği üzere sirken ev temizliğinin çeşitli yerlerinde sıklıkla kullanılan ürünlerden biri oluyor. İçindeki bileşenler sayesinde temizlikte sevilerek kullanılıyor. Ayrıca sirke özellikle de pencere ve camları parlatma da oldukça etkili oluyor.

Camlardaki yağmur lekelerine kesin çözüm! Silme suyuna bir miktar ekleyin

Cam temizliğinde kullanılan sirke için biraz suya bir kaşık sirke eklenip karıştırılır ve sprey dolu şişe içerisine koyulup temizlik aşamasında gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Camlarınızı hazırladığınız su ile güzelce temizleyip, camlarınızı yağmur lekesinde gönül rahatlığıyla bu formülü kullanabilirsiniz.

Camlardaki yağmur lekelerine kesin çözüm! Silme suyuna bir miktar ekleyin

Cam silme suyunuz hazırken bir de el izi ve tozlardan meydana gelen lekelerin gitmesi ve bir daha oluşmaması için yapılacak en güzel yöntemlerden biri de sihirli cam silme suyu tarifi oluyor. Sosyal medya da oldukça popüler olan cam silme suyu, yapımındaki basitlikle de kolayca yapılıyor.

Tarif Bilgileri
Malzemeler1 yemek kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı bulaşık sabunu
1 çay kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı kaynar su
HazırlanışıTüm malzemeleri boş bir şişe alın ve boşaltın. Suyu da ekleyerek formülü hazırlayabilirsiniz.
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