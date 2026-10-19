Camlardaki yağmur lekelerine kesin çözüm! Silme suyuna bir miktar ekleyin

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İstanbul
Kış ve sonbahar gelince sıklıkla karşılaşılan cam lekelerindeki yağmur, hemen hemen herkesin başının derdi oluyor. Üstelik ne kullanılırsa kullanılsın camlardaki yağmur lekelerinden kurtulmak pek de mümkün olmuyor. Ancak artık çözümü çok kolay! Silme suyuna bir miktar eklenen kesin çözümle camlarda lekelenmeler meydana gelmeyecek. İşte detaylar…
Cam silmek çoğu zaman ev temizliğinin en zor aşamalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle de sonbahar ve kış aylarında sıklıkla havaların yağışlı olması camlar da birtakım gözle görülen yağmur lekelerini bırakıyor. Yağışlı hava da havanında tozlaşmasıyla birlikte camlar çok sık kirleniyor. Yağmur sonrası camlarda meydana gelen lekeler, ev hanımlarının en çok dert yandığı konu oluyor.
Ev camları her kadın tarafından temiz olması isteniyor. Ancak her ne kadar temizlik yapılırsa yapılsın camların kirlenmesinin önüne geçmek pek de mümkün hale gelmez. Özellikle de camlardaki yağmur lekeleri çok can sıkıcı olabilir. Ancak doğru yöntemlerle de bu duruma elveda demek çok kolay.
Cam silmek başlı başına zorken bir de çok çabuk kirlenmesiyle can sıkıcı bir durum oluyor. Eğer bir de yağmur yağdıysa işler daha da sarpa sarıyor. Damlacık izleri, ya da çamurlu gibi görünen yüzeyler verilen emeklerin boşa gidilmesi gibi durumlarla sinir bozucu olabiliyor. Piyasa da çeşit çeşit yer alan kimyasal temizleyiciler gündem olurken bunların bir işe yaramadığı ortaya çıkıyor.
Kimyasallar kimi zaman istenilen temizliği de tam olarak veremiyor. İşte tam da bu nokta da camlardaki yağmur lekelerine kesin çözüm olan doğal yöntemler ön plana çıkıyor. Üstelik de kolay ve pratik bir şekilde hazırlanabilen bu yöntemler sadece yağmur lekelerini değil, parmak izi ve her türlü tozun bile lekesini alıp götürüyor.
Camların silme suyuna bir miktar ekleyeceğiniz sirke, kolay bir temizliğin adresini sizlere verecek. Çünkü bilindiği üzere sirken ev temizliğinin çeşitli yerlerinde sıklıkla kullanılan ürünlerden biri oluyor. İçindeki bileşenler sayesinde temizlikte sevilerek kullanılıyor. Ayrıca sirke özellikle de pencere ve camları parlatma da oldukça etkili oluyor.
Cam temizliğinde kullanılan sirke için biraz suya bir kaşık sirke eklenip karıştırılır ve sprey dolu şişe içerisine koyulup temizlik aşamasında gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Camlarınızı hazırladığınız su ile güzelce temizleyip, camlarınızı yağmur lekesinde gönül rahatlığıyla bu formülü kullanabilirsiniz.
Cam silme suyunuz hazırken bir de el izi ve tozlardan meydana gelen lekelerin gitmesi ve bir daha oluşmaması için yapılacak en güzel yöntemlerden biri de sihirli cam silme suyu tarifi oluyor. Sosyal medya da oldukça popüler olan cam silme suyu, yapımındaki basitlikle de kolayca yapılıyor.
|Tarif Bilgileri
|Malzemeler
|1 yemek kaşığı sirke
|1 tatlı kaşığı bulaşık sabunu
|1 çay kaşığı zeytinyağı
|2 su bardağı kaynar su
|Hazırlanışı
|Tüm malzemeleri boş bir şişe alın ve boşaltın. Suyu da ekleyerek formülü hazırlayabilirsiniz.