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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 11:01

Yağmurlu havada çamaşır kurutmanın en kolay yöntemi! Çamaşır makinesindeki kurutma ayarına dikkat

Yağmurlu ve nemli havalar da çamaşır kurutmak çoğu zaman neredeyse imkansız hale geliyor. Üstelik günler de asılı kalan çamaşırlar kurumadığı zaman evin nem oranını da arttırabilir. Ancak çamaşır makinesindeki kurutma ayarını doğru kullanmak ve birkaç basit yöntemi uygulamak çamaşırların daha hızlı kurumasına yardım eder. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Yağmurlu havada çamaşır kurutmanın en kolay yöntemi! Çamaşır makinesindeki kurutma ayarına dikkat
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 11:01

Yağmurlu ve soğuk havalarda çamaşır kurutmak, ev işlerinin en zor süreçlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir yandan ev içinde kurutulan çamaşırlar çoğunlukla ev içindeki nemi de artırmasıyla birlikte kötü kokuya da neden olmasıyla ciddi sorunlara da neden olabilir. Ancak çamaşır makinesindeki kurutma ayarına dikkat etmek, yağmurlu günde bile olsanız çamaşırlarınızın kurumasına yardımcı olabilir.

YAĞMURLU HAVADA ÇAMAŞIR KURUTMANIN EN KOLAY YÖNTEMİ!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte yağmurlu havalar da yurda giriş yaptı. Yağmurun yağması demek aslında ev işlerinde birtakım işlerin aksamasına da neden olur. Bunlardan en çok zorlanılan ise çamaşırların yağmurlu havalarda kurumamasıdır. Dışarıda yağmur ya da soğuk hava varken çamaşırların asılması ve kuruması böyle bir durum da pek de mümkün değil.

Yağmurlu havada çamaşır kurutmanın en kolay yöntemi! Çamaşır makinesindeki kurutma ayarına dikkat

Bu sebeple de çamaşır evde bir oda içerisinde kurutuluyor. Dışarı da saatlerce kurumayan çamaşırlar ev içerisinde de kötü kokuya ve neme neden olabiliyor. Ancak endişe etmenize gerek yok çünkü yağmurlu havada çamaşır kurutmanın en kolay yöntemleri bulunuyor.

Yağmurlu havada çamaşır kurutmanın en kolay yöntemi! Çamaşır makinesindeki kurutma ayarına dikkat

Güneş ışığının azalmasıyla birlikte çamaşırların kurumasında büyük bir sorun meydana gelirken çamaşır makinesinin içerisine genellikle kumaşa uygun çamaşırları atarak yıkamak daha doğru olacaktır. Çünkü faklı kumaşların bir arada bulunması demek iyi bir yıkamanın olmayacağı anlamına gelir.

Yağmurlu havada çamaşır kurutmanın en kolay yöntemi! Çamaşır makinesindeki kurutma ayarına dikkat

Çamaşır yıkarken sentetik, pamuklu, kot, havlular şeklinde bir ayırım olması gerekiyor. Ayırma işlemini yapmazsanız çamaşır makineniz güzel bir temizleme işlemini yapamaz. Temizlene işlemini geçin makineniz sıkma işlemini de halledemeyince çamaşırlarınız yağmurlu bir günde kurumaz.

Yağmurlu havada çamaşır kurutmanın en kolay yöntemi! Çamaşır makinesindeki kurutma ayarına dikkat

Özellikle de yağmurlu günlerde çamaşırları evin içine asmak daha mantıklı görülebilir. Ancak yapılacak herhangi bir hata da çamaşırlarınız hem kötü kokar hem de neme neden olabilir. Bu sebeple de çamaşır kuruturken birbirine yakın asmamak gerekiyor.  Çünkü hava dolaşımı engellenerek kuruma süresinde de uzamalar meydana gelebilir.

Yağmurlu havada çamaşır kurutmanın en kolay yöntemi! Çamaşır makinesindeki kurutma ayarına dikkat

Kış olması nedeniyle de kalın kıyafetlerin geniş bir şekilde asılması lazım. Diğer bir yandan ise kurutma askılıklarının havanın yoğun bir akımla gittiği odalara konulması gerekiyor. Tüm bunlarla birlikte çamaşır makinesinde yer alan bir ayar sayesinde çamaşırlarınız kolay bir şekilde yağmurlu hava da çamaşır kurutabilirsiniz.

Yağmurlu havada çamaşır kurutmanın en kolay yöntemi! Çamaşır makinesindeki kurutma ayarına dikkat

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEKİ KURUTMA AYARINA DİKKAT

Çamaşırlarınızın daha hızlı kuruması için ilk olarak makinenin sıkma ayarlarının iyi olup olmadığına iyi bakılması lazım. Sıkma işlemi sırasında kumaşların içerisinde fazla suyun sıkılmasıyla makinden çamaşırlar daha az bir şekilde ıslak olarak çıkıyor. Ancak burada dikkat etmeniz gereken olaylardan biri de çamaşırların türüne göre ayarlanıp yıkanmasıdır.

Yağmurlu havada çamaşır kurutmanın en kolay yöntemi! Çamaşır makinesindeki kurutma ayarına dikkat

Çamaşır makinesindeki kurutma ayarı son yıllar da yeni nesil makineler de bulunsa da normal çamaşır makinesinde de sıkma ayarının iyi yaparsanız çamaşırlarınızın kapalı bir ortam da kurusa bile kolay bir şekilde koku ve nem olmadan da kurutma yapar. Bununla birlikte kapalı alan çamaşır yıkama ürünleriyle de temizleyin.

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ETİKETLER
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