Çamaşır makinesindeki deterjan gözü meğer bu işe yarıyormuş! İşte tüm bölmelerin görevleri

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UYGULAMALAR
İstanbul
Çamaşır makinelerinin deterjan çekmecelerinde yer alan farklı bölmeler; deterjan, yumuşatıcı ve çamaşır suyu gibi ürünlerin yıkama döngüsünün doğru aşamasında tambura aktarılmasını sağlıyor. Bununla birlikte tek bir ürünü bile yanlış yere koyarsanız çamaşırlarınız istenen şekilde yıkanmayabilir.
Her ne kadar birçok kullanıcı en büyük bölmeye deterjan koyarak yıkama işlemini başlatsa da bölmelerin farklı görevleri var. Makine her ürünü yıkama döngüsünün belirli bir aşamasında tambura aktarıyor. Dolayısıyla deterjan veya yumuşatıcıyı yanlış bölmeye koyarsanız ürünün çamaşırlara yanlış zamanda ulaşmasına sebep olabilirsiniz.
Çamaşır makinelerinde genellikle üç bazı modellerde ise dört ayrı bölme var. Dört bölmeli sistemlerde ön yıkama ve ana yıkama deterjanı, yumuşatıcı ve çamaşır suyu birbirinden ayrı alanlara konulabiliyor.
Çekmecedeki en büyük bölme genellikle herhangi bir işaret taşımıyor veya roma rakamıyla II şeklinde etiketleniyor. Buraya günlük yıkamalarda kullanılan sıvı ya da toz deterjanı koyabilirsiniz.
Bazı modellerde ana yıkama bölmesinin içinde çıkarılabilir sıvı deterjan kabı da mevcut. Toz deterjan, bölmeye su dolana kadar yerinde kalırken sıvı deterjan doğrudan tambura akabiliyor. Çıkarılabilir kap, sıvı deterjanın yıkama başlamadan önce tambura ulaşmasını önlemeye yardımcı oluyor.
Daha küçük olan ve genellikle I rakamıyla işaretlenen bölme ise ön yıkama deterjanı için kullanılıyor. Kalan bölmelerden biri çamaşır suyuna diğeri ise yumuşatıcıya ayrılıyor.
Bununla birlikte ön yıkama bölmesini her yıkamada kullanmak zorunda değilsiniz. Özelliğin devreye girmesi için makinede ön yıkama programının seçilmesi gerekiyor. Ön yıkamayı çoğu zaman yoğun kirlenmiş çamaşırlar için çalıştırmanız yeterlidir.
Yumuşatıcı bölmesi bazı modellerde küçük bir çiçek simgesiyle gösteriliyor. Yumuşatıcı yıkama döngüsünün son aşamalarında kullanılıyor. Bazı makineler son durulama sırasında bu bölmedeki ürünü otomatik olarak tambura aktarıyor.
Yumuşatıcının yıkama programı başlatılmadan hemen önce ilgili bölmeye konulması öneriliyor. Ürünün uzun süre bölmede bekletilmesi ise sıvının tahliye edildiği deliğin tıkanmasına yol açabilir.
Çamaşır suyu için ayrılan bölme, 3 veya 4 bölmeli sistemlerde genellikle en az kullanılan alanlardan biridir. Bazı makinelerde çekmecenin dışında farklı bir konumda olabiliyor. Örneğin bazı üstten yüklemeli modellerde çamaşır suyu bölmesi, makinenin ön tarafındaki sol köşeye yerleştiriliyor.