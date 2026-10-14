Çamaşır makinesindeki deterjan gözü meğer bu işe yarıyormuş! İşte tüm bölmelerin görevleri

Çamaşır makinelerinin deterjan çekmecelerinde yer alan farklı bölmeler; deterjan, yumuşatıcı ve çamaşır suyu gibi ürünlerin yıkama döngüsünün doğru aşamasında tambura aktarılmasını sağlıyor. Bununla birlikte tek bir ürünü bile yanlış yere koyarsanız çamaşırlarınız istenen şekilde yıkanmayabilir.

Her ne kadar birçok kullanıcı en büyük bölmeye deterjan koyarak yıkama işlemini başlatsa da bölmelerin farklı görevleri var. Makine her ürünü yıkama döngüsünün belirli bir aşamasında tambura aktarıyor. Dolayısıyla deterjan veya yumuşatıcıyı yanlış bölmeye koyarsanız ürünün çamaşırlara yanlış zamanda ulaşmasına sebep olabilirsiniz.