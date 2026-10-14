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Çamaşır makinesindeki deterjan gözü meğer bu işe yarıyormuş! İşte tüm bölmelerin görevleri

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 14:21
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1
Çamaşır makinesindeki deterjan gözü meğer bu işe yarıyormuş! İşte tüm bölmelerin görevleri

Çamaşır makinelerinin deterjan çekmecelerinde yer alan farklı bölmeler; deterjan, yumuşatıcı ve çamaşır suyu gibi ürünlerin yıkama döngüsünün doğru aşamasında tambura aktarılmasını sağlıyor. Bununla birlikte tek bir ürünü bile yanlış yere koyarsanız çamaşırlarınız istenen şekilde yıkanmayabilir.

Her ne kadar birçok kullanıcı en büyük bölmeye deterjan koyarak yıkama işlemini başlatsa da bölmelerin farklı görevleri var. Makine her ürünü yıkama döngüsünün belirli bir aşamasında tambura aktarıyor. Dolayısıyla deterjan veya yumuşatıcıyı yanlış bölmeye koyarsanız ürünün çamaşırlara yanlış zamanda ulaşmasına sebep olabilirsiniz.

2
Çamaşır makinesindeki deterjan gözü meğer bu işe yarıyormuş! İşte tüm bölmelerin görevleri

DETERJAN ÇEKMECESİNDEKİ BÖLMELERİN GÖREVLERİ NELER?

Çamaşır makinelerinde genellikle üç bazı modellerde ise dört ayrı bölme var. Dört bölmeli sistemlerde ön yıkama ve ana yıkama deterjanı, yumuşatıcı ve çamaşır suyu birbirinden ayrı alanlara konulabiliyor.

3
Çamaşır makinesindeki deterjan gözü meğer bu işe yarıyormuş! İşte tüm bölmelerin görevleri

Çekmecedeki en büyük bölme genellikle herhangi bir işaret taşımıyor veya roma rakamıyla II şeklinde etiketleniyor. Buraya günlük yıkamalarda kullanılan sıvı ya da toz deterjanı koyabilirsiniz.

4
Çamaşır makinesindeki deterjan gözü meğer bu işe yarıyormuş! İşte tüm bölmelerin görevleri

Bazı modellerde ana yıkama bölmesinin içinde çıkarılabilir sıvı deterjan kabı da mevcut. Toz deterjan, bölmeye su dolana kadar yerinde kalırken sıvı deterjan doğrudan tambura akabiliyor. Çıkarılabilir kap, sıvı deterjanın yıkama başlamadan önce tambura ulaşmasını önlemeye yardımcı oluyor.

5
Çamaşır makinesindeki deterjan gözü meğer bu işe yarıyormuş! İşte tüm bölmelerin görevleri

Daha küçük olan ve genellikle I rakamıyla işaretlenen bölme ise ön yıkama deterjanı için kullanılıyor. Kalan bölmelerden biri çamaşır suyuna diğeri ise yumuşatıcıya ayrılıyor.

6
Çamaşır makinesindeki deterjan gözü meğer bu işe yarıyormuş! İşte tüm bölmelerin görevleri

ÖN YIKAMA BÖLMESİ HER ZAMAN GEREKLİ DEĞİL

Bununla birlikte ön yıkama bölmesini her yıkamada kullanmak zorunda değilsiniz. Özelliğin devreye girmesi için makinede ön yıkama programının seçilmesi gerekiyor. Ön yıkamayı çoğu zaman yoğun kirlenmiş çamaşırlar için çalıştırmanız yeterlidir.

7
Çamaşır makinesindeki deterjan gözü meğer bu işe yarıyormuş! İşte tüm bölmelerin görevleri

Yumuşatıcı bölmesi bazı modellerde küçük bir çiçek simgesiyle gösteriliyor. Yumuşatıcı yıkama döngüsünün son aşamalarında kullanılıyor. Bazı makineler son durulama sırasında bu bölmedeki ürünü otomatik olarak tambura aktarıyor.

8
Çamaşır makinesindeki deterjan gözü meğer bu işe yarıyormuş! İşte tüm bölmelerin görevleri

Yumuşatıcının yıkama programı başlatılmadan hemen önce ilgili bölmeye konulması öneriliyor. Ürünün uzun süre bölmede bekletilmesi ise sıvının tahliye edildiği deliğin tıkanmasına yol açabilir.

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Çamaşır makinesindeki deterjan gözü meğer bu işe yarıyormuş! İşte tüm bölmelerin görevleri

ÇAMAŞIR SUYU BÖLMESİ NE ZAMAN KULLANILIYOR?

Çamaşır suyu için ayrılan bölme, 3 veya 4 bölmeli sistemlerde genellikle en az kullanılan alanlardan biridir. Bazı makinelerde çekmecenin dışında farklı bir konumda olabiliyor. Örneğin bazı üstten yüklemeli modellerde çamaşır suyu bölmesi, makinenin ön tarafındaki sol köşeye yerleştiriliyor.

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