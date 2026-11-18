Gümüşhane’de yaşayan Mekatronik Bölümü mezunu Yüksel Döner, otomobil sahiplerinin yaşadığı yedek parça sorununa büyük bir çözüm buldu. 30 yaşındaki Döner, piyasada zor bulunan otomobil parçalarını modern 3D model teknolojisinden faydalanarak yeniden üretiyor.

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HABERİN ÖZETİ Araç sahiplerinin derdine çare oldu! Ne Türkiye'de ne de yurt dışında bulunuyordu: Artık evinde üretiyor Gümüşhane'de yaşayan Mekatronik mezunu Yüksel Döner, 3D model teknolojisiyle piyasada bulunamayan otomobil parçalarını yeniden üreterek araç sahiplerinin sorununa çözüm buluyor. Yüksel Döner, başta klasik otomobiller olmak üzere, üretimi durdurulan veya yurt dışında bile bulunamayan far, sinyal ve stop camları gibi parçaları 3D yazıcı ve özel kalıp yöntemleriyle üretiyor. Depremlerin ardından mekanik protezler üretme fikriyle 3D yazıcı edindiğini belirten Döner, zamanla otomobil parçaları üretimine odaklandığını ifade ediyor. Üretim sürecinde lazer tarayıcı ile dijital verileri elde eden Döner, kırık parçaları bilgisayar programlarıyla onarıp yeniden çizerek plastik parçaları 3D yazıcıyla, cam parçaları ise kalıpla üretiyor. Ürettikleri parçaların dayanıklılığını ısı ve araçla geçme testleriyle ölçen Döner, polikarbon camlara kıyasla daha dayanıklı ürünler elde ettiklerini belirtiyor. Yurt dışından parça getirtmenin maliyetli ve prosedürlü olduğunu vurgulayan Döner, uygun maliyetli ve kaliteli ürünler üretmeyi hedeflediklerini söylüyor.

BULUNAMAYAN PARÇALARI YENİDEN ÜRETİYOR

Başta far, sinyal ve stop camları olmak üzere temini zor olan otomobil parçalarını üreten Döner, şimdi ise bu alanda bir satış pazarı oluşturmayı hedefliyor. Döner, özellikle klasik otomobil tutkunlarından gelen talepleri karşılayabilecek profesyonel bir üretim sistemi kuracak.

"ÜRETİMİ OLMAYAN, SATILMAYAN PARÇALARI ÜRETİYORUZ"

Üretimi durdurulan ve temin edilmesi güç otomobil parçalarını yeniden üretmek için çalışma yürüttüklerini belirten Yüksel Döner, 3D yazıcı ve özel kalıp yöntemleriyle gerçekleştirdikleri üretim sürecini anlattı. Döner, "Bu işe ilk olarak 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başladık. O dönemde çocuklar için mekanik protezler üretebilir miyiz diye düşündük ve ilk 3D yazıcımı satın aldım. Başlangıçta hediyelik eşyalar ve çeşitli ürünler üreterek bu alanda kendimizi geliştirdik. Daha sonra kendi araçlarımızın ve çevremizdeki insanların ihtiyaç duyduğu parçaları nasıl üretebileceğimize odaklandık. Zamanla birçok kişi, bulamadıkları veya temin edemedikleri araç parçalarını üretip üretemeyeceğimizi sormaya başladı. Biz de bu talepleri karşılamak için çalışmalara başladık. Öncelikle lazer tarayıcıyla parçaların dijital verilerini elde ediyoruz. Kırık veya hasarlı bölgeleri bilgisayar programları aracılığıyla onarıyor, parçanın yeniden çizimini gerçekleştiriyoruz. Plastik parçaları 3D yazıcıyla, cam parçaları ise kalıp yöntemiyle üretiyoruz. Özellikle klasik araçların far, sinyal ve stop camları gibi parçalarını bulmak oldukça zor. Hatta bazı parçaların yurt dışında bile üretimi veya satışı bulunmuyor. Örneğin bir vatandaşımız Amerikan klasik otomobiline ait arka sinyal camını bulamadığı için bize başvurdu. Yurt dışında oldukça yüksek fiyatlara satılan bu parçanın kırık parçalarını birleştirerek önce sağlam bir gövde oluşturduk, ardından kalıp ve üretim çalışmalarına başladık" ifadelerini kullandı.

"UYGUN MALİYETLİ VE KALİTELİ ÜRÜNLER ORTAYA KOYMAYA ODAKLANDIK"

Ürettikleri parçaların dayanıklılığını farklı yöntemlerle test ettiklerini ve çalışmalarını geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Yüksel Döner, "Bu çalışmaları makine mühendisi arkadaşım Soner Bayer ile birlikte yürüttük. Bir AR-GE süreci gerçekleştirerek farklı malzemeler ve üretim yöntemleri üzerinde denemeler yaptık. Ürünün dayanıklılığını ölçmek amacıyla pürmüzle ısı testi gerçekleştirdik. Yaklaşık 40 saniye boyunca ısıya dayanabildiğini, belirli bir sürenin ardından ise yanmaya başladığını gördük. Ayrıca üzerinden araç geçirerek sağlamlığını test ettik. Esnek yapısıyla dikkat çeken ürünün orijinal araçlarda kullanılan polikarbon camlara kıyasla daha dayanıklı olduğunu gözlemledik. Şu anda deneme aşamasındayız. İlerleyen süreçte gerekli prosedürleri tamamlayarak, üretimi yasal çerçevede gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yurt dışından parça getirmek gümrük işlemleri, vergiler ve diğer prosedürler nedeniyle oldukça maliyetli olabiliyor. Üstelik bazı araçların ihtiyaç duyduğu parçalar artık hiçbir yerde üretilmiyor. Biz de insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek, uygun maliyetli ve kaliteli ürünler üretmeye çalışıyoruz. Kırık veya bulunamayan bir parçayı yeniden üreterek araç sahiplerinin sorunlarına çözüm bulmak ve onların memnuniyetini görmek yaptığımız işin en güzel karşılığı" dedi.