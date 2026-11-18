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İstanbul
İran ordusu, Kuveyt’teki Ali Al Salem Hava Üssü’ne İHA saldırısı düzenledi. Amekikan güçlerince konuşlanan bölgeye yapılan operasyonun ardından İran devlet medyası, Amerikan ordusuna ait İHA ve füze tesisleri ile Patriot hava savunma sistemlerinin hedef alındığını duyurdu.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, saldırıyı kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, üste bulunan Amerikan ordusuna ait insansız hava aracı ve füze tesislerinin hedef alındığı belirtildi. İran'a yakın Mehr Haber Ajansı da operasyonun hedefleri arasında Patriot hava savunma bataryalarının bulunduğunu aktardı.
İran'ın açıklamasının ardından Kuveyt ordusu, ülkenin hava sahasına giren düşman İHA'lara yönelik müdahalede bulunulduğunu duyurdu. Hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği belirtilirken ABD ve Kuveyt yetkilileri, Ali Al Salem Hava Üssü'nde herhangi bir hasar oluştuğuna ilişkin doğrulama yapmadı.
Operasyonun ardından İran ordusu açıklama yaptı. Ordu sözlerinde: "Her türlü tehdit ve saldırganlığa vereceğimiz yanıt kesin, ezici ve coğrafi sınır tanımayan nitelikte olacaktır" ifadelerine yer verdi.
İran'ın Kuveyt'teki Amerikan askeri tesislerini hedef aldığını açıklaması, Körfez'deki güvenlik endişelerini artırdı. Bölgedeki ABD üslerinin güvenliği yeniden gündeme gelirken saldırının sonuçlarına ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor.