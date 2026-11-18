İran ordusu, Kuveyt’teki Ali Al Salem Hava Üssü’ne İHA saldırısı düzenledi. Amekikan güçlerince konuşlanan bölgeye yapılan operasyonun ardından İran devlet medyası, Amerikan ordusuna ait İHA ve füze tesisleri ile Patriot hava savunma sistemlerinin hedef alındığını duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ İran’dan Kuveyt’teki ABD üssüne İHA saldırısı! Körfez’deki gerilim tırmanıyor İran ordusu, Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü'ne İHA saldırısı düzenleyerek Amerikan ordusuna ait İHA ve füze tesislerini hedef aldığını duyurdu. Saldırının Amerikan güçlerince konuşlanan bölgeye yapıldığı belirtildi. İran devlet medyası, Patriot hava savunma sistemlerinin de hedef alındığını duyurdu. Kuveyt ordusu, hava sahasına giren düşman İHA'lara müdahalede bulunulduğunu açıkladı. ABD ve Kuveyt yetkilileri Ali Al Salem Hava Üssü'nde hasar oluştuğunu doğrulamadı. İran ordusu, her türlü tehdit ve saldırganlığa verilecek yanıtın kesin, ezici ve coğrafi sınır tanımayan nitelikte olacağını belirtti.

HEDEFLERİNDE İHA VE FÜZE TESİSLERİ VARDI

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, saldırıyı kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, üste bulunan Amerikan ordusuna ait insansız hava aracı ve füze tesislerinin hedef alındığı belirtildi. İran'a yakın Mehr Haber Ajansı da operasyonun hedefleri arasında Patriot hava savunma bataryalarının bulunduğunu aktardı.



DÜŞMAN İHA’LARA MÜDAHALE

İran'ın açıklamasının ardından Kuveyt ordusu, ülkenin hava sahasına giren düşman İHA'lara yönelik müdahalede bulunulduğunu duyurdu. Hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği belirtilirken ABD ve Kuveyt yetkilileri, Ali Al Salem Hava Üssü'nde herhangi bir hasar oluştuğuna ilişkin doğrulama yapmadı.



İRAN’DAN SERT MESAJ

Operasyonun ardından İran ordusu açıklama yaptı. Ordu sözlerinde: "Her türlü tehdit ve saldırganlığa vereceğimiz yanıt kesin, ezici ve coğrafi sınır tanımayan nitelikte olacaktır" ifadelerine yer verdi.



GÜVENLİK ENDİŞESİ ARTTI

İran'ın Kuveyt'teki Amerikan askeri tesislerini hedef aldığını açıklaması, Körfez'deki güvenlik endişelerini artırdı. Bölgedeki ABD üslerinin güvenliği yeniden gündeme gelirken saldırının sonuçlarına ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor.

