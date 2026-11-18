Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Bulgaristan'da bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bulgaristan'da deprem! Edirne'de de hissedildi AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Edirne'de de hissedilen ve merkez üssü ile büyüklüğüne dair farklı veriler paylaştıkları bir deprem kaydedildiğini duyurdu. AFAD, saat 04.16'da kaydedilen 3.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Bulgaristan'ın Filibe kentine bağlı Laki ilçesi, derinliğini ise 20.08 kilometre olarak açıkladı. Edirne'de de hissedilen sarsıntıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssü için Yunanistan'ı işaret ederek büyüklüğünü 3.7, derinliğini 5.5 kilometre olarak bildirdi.

Büyüklüğü 3.9 olarak açıklanan sarsıntının merkez üssü ülkenin Filibe kentine bağlı Laki ilçesi olarak tespit edildi.

Saat 04.16'da kaydedilen depremin derinliği 20.08 kilometre olarak ölçüldü Edirne'de de hissedilen sarsıntıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.

https://x.com/DepremDairesi/status/2122864468346474746

KANDİLLİ RASATHANESİ YUNANİSTAN'I İŞARET ETTİ

Aynı depremle ilgili verilerini paylaşan Kandilli Rasathanesi, sarsıntının merkez üssü için Yunanistan'ı işaret etti.

Rasathane, büyüklüğünü 3.7 olarak ölçtüğü depremin derinliğini ise 5.5 kilometre olarak bildirdi.

https://x.com/Kandilli_info/status/2122864875210776920