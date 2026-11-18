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İstanbul
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Bulgaristan'da bir deprem kaydedildiğini duyurdu.
Büyüklüğü 3.9 olarak açıklanan sarsıntının merkez üssü ülkenin Filibe kentine bağlı Laki ilçesi olarak tespit edildi.
Saat 04.16'da kaydedilen depremin derinliği 20.08 kilometre olarak ölçüldü Edirne'de de hissedilen sarsıntıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.
https://x.com/DepremDairesi/status/2122864468346474746
Aynı depremle ilgili verilerini paylaşan Kandilli Rasathanesi, sarsıntının merkez üssü için Yunanistan'ı işaret etti.
Rasathane, büyüklüğünü 3.7 olarak ölçtüğü depremin derinliğini ise 5.5 kilometre olarak bildirdi.
https://x.com/Kandilli_info/status/2122864875210776920