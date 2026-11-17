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İstanbul
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın paylaştığı verilere göre, Van Gölü’nde bir deprem meydana geldi.
Saat 18.57’de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,3 (Mw) olarak ölçüldü. Merkez üssünün Van’ın Gevaş ilçesine 7,74 kilometre mesafede olduğu belirlenen depremin, yerin 13,61 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.