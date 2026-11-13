Şiddetli rüzgara dayanamadı: Tekirdağ'da bina çöktü

Saat 19.00 sıralarında Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak’ta yaşanan olayda önceden boşaltıldığı öğrenilen 2 katlı müstakil evin bir bölümü, kuvvetli rüzgarın etkisiyle çöktü.

KOPAN PARÇALAR OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Binadan kopan parçalar, önünde park halinde bulunan 22 DT 223 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olay sırasında çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın diğer bölümlerinde de çökme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirilirken, hasar gören otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.