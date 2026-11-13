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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 23:29
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 23:29

Şiddetli rüzgara dayanamadı: Tekirdağ'da bina çöktü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle 2 katlı metruk binanın bir bölümü çöktü. Binadan kopan parçalar park halindeki otomobilin üzerine düşerken, olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 23:29
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 23:29

Saat 19.00 sıralarında Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak’ta yaşanan olayda önceden boşaltıldığı öğrenilen 2 katlı müstakil evin bir bölümü, kuvvetli rüzgarın etkisiyle çöktü. 

Şiddetli rüzgara dayanamadı: Tekirdağ'da bina çöktü

KOPAN PARÇALAR OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Binadan kopan parçalar, önünde park halinde bulunan 22 DT 223 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olay sırasında çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Şiddetli rüzgara dayanamadı: Tekirdağ'da bina çöktü

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye , sağlık, ve ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın diğer bölümlerinde de çökme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirilirken, hasar gören otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şiddetli rüzgara dayanamadı: Tekirdağ'da bina çöktü
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#Cemaliye Mahallesi
#Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak
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