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Yaşam
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 22:27
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 22:27

Lodos faciaya neden oldu: 13 yaşındaki öğrencinin parmağı koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle hızla kapanan sınıf kapısına eli sıkışan 13 yaşındaki öğrenci Recep O.'nun sol el yüzük parmağı koptu. Yaralı öğrenci, ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 22:27
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 22:27

Saat 14.00 sıralarında 'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde bulunan Cerrah Ortaokulu'nda meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki Recep O. sınıf kapısından çıkmak istediği sırada şiddetli lodosun etkisiyle kapı aniden hızla kapandı. 

ŞİDDETLİ RÜZGARLA ÇARPAN KAPIYA ELİ SIKIŞTI

Kapıya sıkışan öğrencinin sol el yüzük parmağı koptu. Kanlar içerisinde kalan öğrenci için okula sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı öğrenci, ambulansla 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk tedavisinin ardından öğrenci, ileri tedavi için Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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#inegöl
#Bursa Şehir Hastanesi
#İnegöl Devlet Hastanesi
#Cerrah Ortaokulu
#Recep O
#Yaşam
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