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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA, İHA
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GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 12:50
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GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 12:53

Marmara'da lodos hayatı felç etti: Ağaçlar devrildi, vatandaşlar yürümekte zorlandı, dev dalgalar sahili dövdü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul başta olmak üzere birçok kentte lodos etkisini arttırmaya başladı. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti. İşte o görüntüler...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 12:53

ve 'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından 'nde kuvvetli lodos etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde başlayarak daha da şiddetlenen lodos hayatını olumsuz etkiledi. 

Marmara'da lodos hayatı felç etti: Ağaçlar devrildi, vatandaşlar yürümekte zorlandı, dev dalgalar sahili dövdü

90 KİLOMETREYE ULAŞACAK

AKOM'un yaptığı açıklamada, lodosun saatte 60 ila 90 kilometre hızla eseceği tahmin edilirken, fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar devam edeceği belirtildi. 

Marmara'da lodos hayatı felç etti: Ağaçlar devrildi, vatandaşlar yürümekte zorlandı, dev dalgalar sahili dövdü

SAHİLLERDE DEV DALGALAR

'da dün başlayan lodos, bugün de etkisini artırarak sürdürüyor. Lodos Fatih ve Beşiktaş sahilinde de etkisini gösterdi. Fırtına denizde dev dalgaların oluşmasına da neden oldu.

Marmara'da lodos hayatı felç etti: Ağaçlar devrildi, vatandaşlar yürümekte zorlandı, dev dalgalar sahili dövdü

BURSA’DA AĞAÇ ŞİDDETLİ LODOSA DAYANAMADI

’nın İnegöl ilçesinde etkisini artıran şiddetli lodos, bir ağacın daha devrilmesine neden oldu. Sokağa devrilen ağaç nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

Marmara'da lodos hayatı felç etti: Ağaçlar devrildi, vatandaşlar yürümekte zorlandı, dev dalgalar sahili dövdü

KAMYONETİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

İstanbul Bahçelievler’de şiddetli lodos nedeniyle devrilen ağaç, biri sürücüsünün içinde bulunduğu kamyonet olmak üzere park halindeki 3 araca zarar verdi. Kamyonet sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.

Marmara'da lodos hayatı felç etti: Ağaçlar devrildi, vatandaşlar yürümekte zorlandı, dev dalgalar sahili dövdü

VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Bursa'da etkisini artıran lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde saatte yaklaşık 70 kilometre hıza ulaşan rüzgar, sokaklarda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yürümekte güçlük çeken bazı vatandaşlar ilerlemekte zorlanırken, rüzgarın şiddeti kameralara yansıdı.

Marmara'da lodos hayatı felç etti: Ağaçlar devrildi, vatandaşlar yürümekte zorlandı, dev dalgalar sahili dövdü
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#marmara bölgesi
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#meteoroloji genel müdürlüğü
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