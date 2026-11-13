Marmara'da lodos hayatı felç etti: Ağaçlar devrildi, vatandaşlar yürümekte zorlandı, dev dalgalar sahili dövdü

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından Marmara Bölgesi'nde kuvvetli lodos etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde başlayarak daha da şiddetlenen lodos hayatını olumsuz etkiledi.

90 KİLOMETREYE ULAŞACAK

AKOM'un yaptığı açıklamada, lodosun saatte 60 ila 90 kilometre hızla eseceği tahmin edilirken, fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

SAHİLLERDE DEV DALGALAR

İstanbul'da dün başlayan lodos, bugün de etkisini artırarak sürdürüyor. Lodos Fatih ve Beşiktaş sahilinde de etkisini gösterdi. Fırtına denizde dev dalgaların oluşmasına da neden oldu.

BURSA’DA AĞAÇ ŞİDDETLİ LODOSA DAYANAMADI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde etkisini artıran şiddetli lodos, bir ağacın daha devrilmesine neden oldu. Sokağa devrilen ağaç nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

KAMYONETİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

İstanbul Bahçelievler’de şiddetli lodos nedeniyle devrilen ağaç, biri sürücüsünün içinde bulunduğu kamyonet olmak üzere park halindeki 3 araca zarar verdi. Kamyonet sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.

VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Bursa'da etkisini artıran lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde saatte yaklaşık 70 kilometre hıza ulaşan rüzgar, sokaklarda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yürümekte güçlük çeken bazı vatandaşlar ilerlemekte zorlanırken, rüzgarın şiddeti kameralara yansıdı.