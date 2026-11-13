Bakan Uraloğlu büyük açılış için tarih verdi: 2.5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek

Antalya-Alanya yolunun yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. 2 saatten fazla süren yolculuk süresi 35 dakikaya indirecek olan projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu, yerinde inceledi.

Antalya-Alanya Otoyolu’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu, "Antalya-Alanya Otoyolu 84 kilometresi ana gövde ve bağlantı yollarından oluşuyor; toplam 122 kilometre. Sahanın neredeyse tamamına yakınında çalışmaları devam ettiriyoruz" dedi.

"ÇALIŞMALAR İYİ GİDİYOR"

Şantiyeden bilgi aldıklarını aktaran Bakan Uraloğlu, “Toprak işlerinde, köprü, viyadük, menfez gibi sanat yapılarında, tünel işlerinde aynı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tünellerde yüzde 80'ler seviyesine, viyadüklerde yüzde 50'ler seviyesine, yine toprak işlerinde yüzde 45'ler seviyesine geldik. İyi gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

AÇILIŞ İÇİN TARİH VERDİ

Yapım takvimine ilişkin de bilgi veren Bakan Ulraoğlu, “Sözleşmeye göre hedefimiz 2028 Ekim ayı. Ama şu anda öngördüğümüz sürenin önünde gidiyoruz. Bu seneki kışın hava şartlarına göre, baharın durumuna göre biraz daha erkene çekeceğiz. Ama ne kadar erkene çekebiliriz, onu da ilerleyen zaman diliminde inşallah kamuoyuyla paylaşmış oluruz" diye konuştu.