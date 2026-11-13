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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 11:36

18 işçinin can verdiği fabrikanın patronunun lüks sevdası: 80 araçlık koleksiyon gündemde

İzmir'in Aliağa ilçesinde 18 işçinin hayatını kaybettiği HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamanın ardından fabrika sahibi Mehmet Rüştü Başaran ile ilgili ortaya atılan iddialar gündem oldu. Hakkında en hapsi verilen Başaran'ın 80'den fazla lüks otomobilden oluşan koleksiyonunun değerinin 30 milyon euroyu aştığı öne sürüldü. İşte detaylar...

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Editor
 Özge Sönmez
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18 işçinin can verdiği fabrikanın patronunun lüks sevdası: 80 araçlık koleksiyon gündemde
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 11:36

İzmir Aliağa’da bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Türkiye'yi yasa boğan facianın ardından firma sahibi Mehmet Rüştü Başaran ile ilgili ortaya çıkan detaylar şaşkına çevirdi. 

İŞÇİLERİN KIDEM SÜRELERİYLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA

İşçilerin kıdem sürelerini düşürmek amacıyla sigorta giriş ve çıkışlarının yapıldığı iddialarıyla da gündeme gelen Başaran'ın serveti ve lüks otomobil koleksiyonu dikkat çekti.

18 işçinin can verdiği fabrikanın patronunun lüks sevdası: 80 araçlık koleksiyon gündemde

80 ARAÇLIK LÜKS KOLEKSİYON

gazetesinde yer alan habere göre; İşçilerin kıdemini düşürmek için sigorta giriş – çıkışı yaptırdığı iddia edilen patron Mehmet Rüştü Başaran, kendine 80'den fazla lüks aracın bulunduğu bir koleksiyon yaptı.

18 işçinin can verdiği fabrikanın patronunun lüks sevdası: 80 araçlık koleksiyon gündemde

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Koleksiyonun değerinin ise 30 milyon euro üzerinde (yaklaşık 1 milyar 672 milyon 825 bin 500 TL) olduğu iddia edildi. Uluslararası lüks otomobil ve koleksiyon araçları platformu Agent4Stars'ta yer alan bilgilere göre; 30 milyon euroluk koleksiyonda özel ve nadir üretim süper spor otomobiller bulunuyor.

KOLEKSİYONDA HANGİ OTOMOBİLLER BULUNUYOR?

Başaran'ın koleksiyonunda bulunduğu belirtilen dikkat çekici otomobiller arasında şu modeller sıralanıyor:

MarkaModeller
Ferrari288 GTO, F40, F50, Enzo, Superamerica
BugattiEB110, Veyron
LamborghiniReventon, Aventador
MaseratiMC12
McLarenF1, P1
PorscheCarrera GT, 918
PaganiHuayra
Mercedes-BenzSLR
Rolls-RoyceÇeşitli modeller
HennesseyVenom GT
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#sabah
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#Bugatti
#Mehmet Rüştü Başaran
#Habaş Demir Çelik Fabrikası
#İzmir Aliağa
#Gündem
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