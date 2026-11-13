18 işçinin can verdiği fabrikanın patronunun lüks sevdası: 80 araçlık koleksiyon gündemde

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İstanbul
İzmir Aliağa’da bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Türkiye'yi yasa boğan facianın ardından firma sahibi Mehmet Rüştü Başaran ile ilgili ortaya çıkan detaylar şaşkına çevirdi.
İşçilerin kıdem sürelerini düşürmek amacıyla sigorta giriş ve çıkışlarının yapıldığı iddialarıyla da gündeme gelen Başaran'ın serveti ve lüks otomobil koleksiyonu dikkat çekti.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İşçilerin kıdemini düşürmek için sigorta giriş – çıkışı yaptırdığı iddia edilen patron Mehmet Rüştü Başaran, kendine 80'den fazla lüks aracın bulunduğu bir koleksiyon yaptı.
Koleksiyonun değerinin ise 30 milyon euro üzerinde (yaklaşık 1 milyar 672 milyon 825 bin 500 TL) olduğu iddia edildi. Uluslararası lüks otomobil ve koleksiyon araçları platformu Agent4Stars'ta yer alan bilgilere göre; 30 milyon euroluk koleksiyonda özel ve nadir üretim süper spor otomobiller bulunuyor.
Başaran'ın koleksiyonunda bulunduğu belirtilen dikkat çekici otomobiller arasında şu modeller sıralanıyor:
|Marka
|Modeller
|Ferrari
|288 GTO, F40, F50, Enzo, Superamerica
|Bugatti
|EB110, Veyron
|Lamborghini
|Reventon, Aventador
|Maserati
|MC12
|McLaren
|F1, P1
|Porsche
|Carrera GT, 918
|Pagani
|Huayra
|Mercedes-Benz
|SLR
|Rolls-Royce
|Çeşitli modeller
|Hennessey
|Venom GT