Bitcoin'de sert çöküş! Dört gelişme piyasayı sarstı

Kripto para piyasasında satış dalgası giderek büyüyor. ABD'de enflasyonun beklentileri aşması ve Fed'in yeniden faiz artırabileceği endişesi, Bitcoin'i sert vurdu. Yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasıyla 70 bin dolar desteğini kaybeden Bitcoin, yaklaşık üç ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bitcoin, gün içinde 68 bin 416,76 dolara kadar düşerken önceki güne göre yaklaşık yüzde 4 kayıpla 68 bin 612 dolardan işlem gördü. Dünyanın en büyük kripto para biriminde ay başından bu yana yaşanan değer kaybı yüzde 11'e yaklaşırken, yılbaşından itibaren düşüş yüzde 21,6'ya ulaştı. Üstelik satışlar yalnızca Bitcoin'le sınırlı kalmadı. Ethereum da 2 bin doların altına inerken kripto piyasasında dört saat içinde yüz milyonlarca dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi.