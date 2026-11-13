Bitcoin'de sert çöküş! Dört gelişme piyasayı sarstı

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İstanbul
Kripto para piyasasında satış dalgası giderek büyüyor. ABD'de enflasyonun beklentileri aşması ve Fed'in yeniden faiz artırabileceği endişesi, Bitcoin'i sert vurdu. Yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasıyla 70 bin dolar desteğini kaybeden Bitcoin, yaklaşık üç ayın en düşük seviyesine geriledi.
Bitcoin, gün içinde 68 bin 416,76 dolara kadar düşerken önceki güne göre yaklaşık yüzde 4 kayıpla 68 bin 612 dolardan işlem gördü. Dünyanın en büyük kripto para biriminde ay başından bu yana yaşanan değer kaybı yüzde 11'e yaklaşırken, yılbaşından itibaren düşüş yüzde 21,6'ya ulaştı. Üstelik satışlar yalnızca Bitcoin'le sınırlı kalmadı. Ethereum da 2 bin doların altına inerken kripto piyasasında dört saat içinde yüz milyonlarca dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi.
Bitcoin'deki sert düşüşün en ağır faturası kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılara çıktı. CoinGlass verilerine göre, kripto para borsalarında sadece dört saat içerisinde toplam 622 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi. Bu tutarın 549 milyon dolarlık bölümünü, fiyatların yükseleceğini düşünerek işlem açan yatırımcıların uzun pozisyonları oluşturdu. Düşüş beklentisiyle açılan kısa pozisyonlarda ise 72,46 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti.
Rakamlar, piyasadaki sert satışların özellikle yükselişe oynayan yatırımcıları hazırlıksız yakaladığını gösterdi. Fiyatların hızla gerilemesi, kaldıraçlı pozisyonların peş peşe kapanmasına yol açarak satış baskısını daha da artırdı.
Kripto piyasasındaki sert düşüşün arkasındaki en önemli gelişmelerden biri ABD'den gelen enflasyon verileri oldu. Beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni faiz artırımlarına gidebileceği endişesini güçlendirdi. Faizlerin daha da yükselebileceği beklentisi, yatırımcıların riskli varlıklara yaklaşımını değiştirdi. Bu süreçte Bitcoin başta olmak üzere kripto paralardan çıkışlar hızlandı. Diğer büyük merkez bankalarının da benzer şekilde faiz artırımlarına yönelebileceği beklentisi, faiz getirisi bulunmayan kripto varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı.
Bitcoin'deki kayıplar kısa sürede diğer kripto paralara da yayıldı. Piyasanın ikinci büyük kripto para birimi Ethereum, kritik 2 bin dolar seviyesinin altına gerileyerek yaklaşık üç ayın en düşük değerlerini gördü. Özellikle Fed'in para politikasını daha da sıkılaştırabileceği endişesi, yatırımcıların kripto paralardan uzaklaşmasında etkili oldu. Piyasalarda risk alma isteğinin zayıflaması, Bitcoin ve Ethereum üzerindeki satış baskısını aynı anda güçlendirdi.
Bitcoin'i aşağı çeken bir diğer gelişme ise ABD teknoloji hisselerinde yaşanan satış dalgası oldu. Coin Bureau Kurucusu Nic Puckrin, Bitcoin'deki düşüşün küresel piyasalarda riskli yatırımlardan kaçışla bağlantılı olduğuna dikkat çekti.
Puckrin'e göre Bitcoin'in fiyat hareketleri, teknoloji hisseleriyle benzer bir seyir izliyor. Özellikle yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen satışların kripto paralara da yansıması, piyasadaki kayıpları derinleştirdi. Buna bir de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) yaşanan para çıkışları eklendi. ETF'lerden çekilen fonlar, Bitcoin üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artıran bir başka unsur oldu.
Piyasayı olumsuz etkileyen dördüncü gelişme ise Bitcoin yatırımlarıyla tanınan Strategy şirketiyle ilgili karar oldu. Strategy'nin MSCI endekslerinden çıkarılacağının doğrulanması, kripto para piyasasında zaten zayıflayan yatırımcı güvenini daha da sarstı.