2027 trafik cezaları listesi! Bunları yapan yandı: En yüksek ceza 255 bin 660 TL'ye çıkıyor

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İstanbul
Yeni yıla yaklaşılırken milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik cezaları yeniden gündeme geldi. Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, kırmızı ışıkta geçme, drift yapma ve makas atma gibi ihlallerin cezası da dikkat çekici seviyede yükseldi.
Paylaşılan yeni ceza hesaplamalarına göre en yüksek idari para cezası, 255 bin 660 TL ile trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücüler için öngörülüyor.
Radar tespit cihazı bulundurmanın cezası ise 236 bin 485 TL olarak hesaplandı.
Trafikte yaşanan tartışmaların kavgaya dönüşmesini önlemeye yönelik yaptırımlar da dikkat çekiyor. Hesaplanan tarifeye göre kavga amacıyla araçtan inen sürücülere 230 bin 94 TL idari para cezası uygulanması öngörülüyor.
Trafikte makas atarak diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atanlara 115 bin 47 TL ceza öngörülürken, otoyolda ters yönde araç kullanan sürücüler için de aynı tutar hesaplandı.
Drift yapan ve sahte plaka kullanan sürücüler için öngörülen ceza 178 bin 962 TL'ye ulaşıyor. Alkollü araç kullanma ihlalinin üçüncü kez tekrarlanması durumunda ise cezanın 191 bin 745 TL olması bekleniyor.
Yeni tarifede kırmızı ışık ihlalinin ilk kez yapılması ve seyir hâlinde cep telefonu kullanılması için 6 bin 391 TL ceza hesaplandı. Emniyet kemeri takmayan sürücülere uygulanması öngörülen ceza ise 3 bin 195 TL oldu.
|Trafik İhlali
|Hesaplanan Ceza
|Dur ihtarına uymama
|255.660 TL
|Radar tespit cihazı bulundurma
|236.485 TL
|Kavga amacıyla araçtan inme
|230.094 TL
|Alkollü araç kullanma (3. ihlal)
|191.745 TL
|Drift yapma
|178.962 TL
|Sahte plaka kullanma
|178.962 TL
|Makas atma
|115.047 TL
|Otoyolda ters yönde araç kullanma
|115.047 TL
|Plakasız araç kullanma
|58.801 TL
|Ehliyetsiz araç kullanma
|51.132 TL
|Abartı egzoz
|20.452 TL
|Kırmızı ışık ihlali (ilk ihlal)
|6.391 TL
|Seyir hâlinde telefon kullanma
|6.391 TL
|Emniyet kemeri takmama
|3.195 TL