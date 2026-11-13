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Ekonomi
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 08:36
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 09:03

2027 trafik cezaları listesi! Bunları yapan yandı: En yüksek ceza 255 bin 660 TL'ye çıkıyor

Yeni yıla yaklaşılırken milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik cezaları da araştırılmaya başlandı. Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı esas alınarak yapılan hesaplamalara göre; sürücülere uygulanacak cezalar önemli ölçüde artacak. İşte tek tek tüm trafik cezalarındaki artışlar...

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Editor
 Özge Sönmez
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2027 trafik cezaları listesi! Bunları yapan yandı: En yüksek ceza 255 bin 660 TL'ye çıkıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 08:36
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 09:03

Yeni yıla yaklaşılırken milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeniden gündeme geldi. Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, kırmızı ışıkta geçme, yapma ve gibi ihlallerin cezası da dikkat çekici seviyede yükseldi. 

HABERİN ÖZETİ

2027 trafik cezaları listesi! Bunları yapan yandı: En yüksek ceza 255 bin 660 TL'ye çıkıyor

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Yeni yıla yaklaşırken, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranıyla trafik cezaları önemli ölçüde artacak.
Trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücülere en yüksek ceza olan 255 bin 660 TL uygulanacak.
Radar tespit cihazı bulundurmanın cezası 236 bin 485 TL olarak hesaplandı.
Kavga amacıyla araçtan inen sürücülere 230 bin 94 TL ceza kesilecek.
Makas atma ve otoyolda ters yönde araç kullanma cezası 115 bin 47 TL olacak.
Kırmızı ışıkta geçme ve seyir halinde telefon kullanma cezası 6 bin 391 TL olarak belirlendi.
Emniyet kemeri takmayan sürücüler 3 bin 195 TL ceza ödeyecek.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
2027 trafik cezaları listesi! Bunları yapan yandı: En yüksek ceza 255 bin 660 TL'ye çıkıyor

DUR İHTARINA UYMAYANA 255 BİN 660 TL CEZA

Paylaşılan yeni ceza hesaplamalarına göre en yüksek idari para cezası, 255 bin 660 TL ile trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücüler için öngörülüyor.

Radar tespit cihazı bulundurmanın cezası ise 236 bin 485 TL olarak hesaplandı.

2027 trafik cezaları listesi! Bunları yapan yandı: En yüksek ceza 255 bin 660 TL'ye çıkıyor

KAVGA İÇİN ARAÇTAN İNENE: 230 BİN LİRA CEZA

Trafikte yaşanan tartışmaların kavgaya dönüşmesini önlemeye yönelik yaptırımlar da dikkat çekiyor. Hesaplanan tarifeye göre kavga amacıyla araçtan inen sürücülere 230 bin 94 TL idari para cezası uygulanması öngörülüyor.

2027 trafik cezaları listesi! Bunları yapan yandı: En yüksek ceza 255 bin 660 TL'ye çıkıyor

MAKAS VE DRİFT YAPANLAR YANDI

Trafikte makas atarak diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atanlara 115 bin 47 TL ceza öngörülürken, otoyolda ters yönde araç kullanan sürücüler için de aynı tutar hesaplandı.

Drift yapan ve sahte plaka kullanan sürücüler için öngörülen ceza 178 bin 962 TL'ye ulaşıyor. Alkollü araç kullanma ihlalinin üçüncü kez tekrarlanması durumunda ise cezanın 191 bin 745 TL olması bekleniyor.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇME, EMNİYET KEMERİ İHLAL, VE TELEFONLA KONUŞMA

Yeni tarifede kırmızı ışık ihlalinin ilk kez yapılması ve seyir hâlinde cep telefonu kullanılması için 6 bin 391 TL ceza hesaplandı. Emniyet kemeri takmayan sürücülere uygulanması öngörülen ceza ise 3 bin 195 TL oldu.

2027 trafik cezaları listesi! Bunları yapan yandı: En yüksek ceza 255 bin 660 TL'ye çıkıyor

2027 YILI TRAFİK CEZALARI LİSTESİ

Trafik İhlaliHesaplanan Ceza
Dur ihtarına uymama255.660 TL
Radar tespit cihazı bulundurma236.485 TL
Kavga amacıyla araçtan inme230.094 TL
Alkollü araç kullanma (3. ihlal)191.745 TL
Drift yapma178.962 TL
Sahte plaka kullanma178.962 TL
Makas atma115.047 TL
Otoyolda ters yönde araç kullanma115.047 TL
Plakasız araç kullanma58.801 TL
Ehliyetsiz araç kullanma51.132 TL
Abartı egzoz20.452 TL
Kırmızı ışık ihlali (ilk ihlal)6.391 TL
Seyir hâlinde telefon kullanma6.391 TL
Emniyet kemeri takmama3.195 TL
ETİKETLER
#Kırmızı Işık
#drift
#trafik cezaları
#Makas Atma
#Dur Ihtarına Uymama
#Ekonomi
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