TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu yine tartışmalara sahne oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Yusuf Tekin, Yeni Partilileri topa tuttu: "Benim liderim sizinki gibi hırsızların arkasında durmaz" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Yusuf Tekin ile Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş arasında bir tartışma yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporları görüşüldü. Görüşmelerin soru-cevap bölümünde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Tartışma sırasında Bakan Tekin, Yeni Parti'yi eleştirerek, "Benim liderim sizin lideriniz gibi hırsızların arkasından seçim meydanlarında miting yapmaz" dedi. Tekin, kendisinin Cumhurbaşkanına yönelik söylenenlere tepki gösterdiğini belirterek, bu tepkisini milletvekillerinin Genel Başkanlarına sahip çıkmalarına benzetti.

Sunumun ardından milletvekilleri bütçe tekliflerine ilişkin değerlendirme ve eleştirilerini dile getirdi. Görüşmelerin soru-cevap bölümünde ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milletvekillerinin yönelttiği soruları cevapladı.

Soru-cevap esnasında Bakan Tekin ile Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş arasında tartışma çıktı. Bakan Tekin de Yeni Parti'yi topa tuttu.

"BENİM LİDERİM SİZİN LİDERİNİZ GİBİ HIRSIZLARIN ARKASINDAN SEÇİM MEYDANLARINDA MİTİNG YAPMAZ"

Tekin, konuşması esnasında sözünü kesen Özçağdaş'a, "Benim liderim sizin lideriniz gibi hırsızların arkasından seçim meydanlarında miting yapmaz. Sabahtan beri burada bana faşist ve saray rejimi dediniz. Cumhurbaşkanımıza da bir sürü laflar söylendi. Ben bunları söylerken, siz nasıl Genel Başkanınıza sahip çıkıp refleks gösteriyorsanız, ben de Cumhurbaşkanımıza öyle gösteriyorum" dedi.