Bakan Yusuf Tekin, Yeni Partilileri topa tuttu: "Benim liderim sizinki gibi hırsızların arkasında durmaz"

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İstanbul
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu yine tartışmalara sahne oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı.
Sunumun ardından milletvekilleri bütçe tekliflerine ilişkin değerlendirme ve eleştirilerini dile getirdi. Görüşmelerin soru-cevap bölümünde ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milletvekillerinin yönelttiği soruları cevapladı.
Soru-cevap esnasında Bakan Tekin ile Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş arasında tartışma çıktı. Bakan Tekin de Yeni Parti'yi topa tuttu.
Tekin, konuşması esnasında sözünü kesen Özçağdaş'a, "Benim liderim sizin lideriniz gibi hırsızların arkasından seçim meydanlarında miting yapmaz. Sabahtan beri burada bana faşist ve saray rejimi dediniz. Cumhurbaşkanımıza da bir sürü laflar söylendi. Ben bunları söylerken, siz nasıl Genel Başkanınıza sahip çıkıp refleks gösteriyorsanız, ben de Cumhurbaşkanımıza öyle gösteriyorum" dedi.