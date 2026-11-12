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Politika
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 22:52
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 22:52

Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde gerginlik! Bakan Tekin'den Suat Özçağdaş'a tepki: Sen ahlaksız bir yalancısın

TBMM'de Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin komisyon görüşmelerinde Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ile Bakan Yusuf Tekin arasında tartışma çıktı. Özçağdaş, bir yolsuzluk iddiasında bulunurken Tekin "Sen ahlaksız bir yalancısın." diye tepki gösterdi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 22:52
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 22:52

, 'nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. 

HABERİN ÖZETİ

Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde gerginlik! Bakan Tekin'den Suat Özçağdaş'a tepki: Sen ahlaksız bir yalancısın

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken, bir genel müdür hakkındaki yolsuzluk iddiası nedeniyle Bakan Yusuf Tekin ile milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu hakkında bir ihalede yolsuzluk yaptığı iddiasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin söz konusu yolsuzluk iddialarını yalanladı.
AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in konuşmasında durumun sadece bir iddia olduğunu belirtmesi üzerine Özçağdaş, "Sen yalancı bir adamsın. Ben mahkeme kararıyla konuşuyorum" dedi.
Bakan Tekin, Özçağdaş'a "Sen ahlaksız bir yalancısın" derken, Özçağdaş da Bakan Tekin'i istifaya davet etti.
Tartışmaların büyümesi nedeniyle komisyon toplantısına 10 dakika ara verildi.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

YENİ PARTİLİ VEKİLİN YOLSUZLUK İDDİASINA BAKAN'DAN YALANLAMA

Milli Eğitim Bakanı 'in sunumunun ardından Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu hakkında bir ihalede yolsuzluk yaptığı iddiasında bulundu. Bakan Tekin ise bu iddiaları yalanladı.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde gerginlik! Bakan Tekin'den Suat Özçağdaş'a tepki: Sen ahlaksız bir yalancısın

İlerleyen saatlerde aynı konu üzerine yine gergin anlar yaşandı. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, konuşması esnasında bu durumun sadece bir iddia olduğunu belirtti. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise Güneş'in konuşması esnasında, "Sen yalancı bir adamsın. Ben mahkeme kararıyla konuşuyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde gerginlik! Bakan Tekin'den Suat Özçağdaş'a tepki: Sen ahlaksız bir yalancısın

Bakan Tekin ise ayağa kalkarak Özçağdaş'a, "Sen ahlaksız bir yalancısın" dedi. Bunun üzerine Özçağdaş, Bakan Tekin'i istifaya davet etti. Tartışmaların büyümesi üzerine komisyona 10 dakika ara verildi.

 

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#Ömür Fatih Karakullukçu
#Ömür Fatih Karakullukçu
#Politika
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