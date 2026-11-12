Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde gerginlik! Bakan Tekin'den Suat Özçağdaş'a tepki: Sen ahlaksız bir yalancısın

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sunumunun ardından Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu hakkında bir ihalede yolsuzluk yaptığı iddiasında bulundu. Bakan Tekin ise bu iddiaları yalanladı.
İlerleyen saatlerde aynı konu üzerine yine gergin anlar yaşandı. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, konuşması esnasında bu durumun sadece bir iddia olduğunu belirtti. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise Güneş'in konuşması esnasında, "Sen yalancı bir adamsın. Ben mahkeme kararıyla konuşuyorum" dedi.
Bakan Tekin ise ayağa kalkarak Özçağdaş'a, "Sen ahlaksız bir yalancısın" dedi. Bunun üzerine Özçağdaş, Bakan Tekin'i istifaya davet etti. Tartışmaların büyümesi üzerine komisyona 10 dakika ara verildi.