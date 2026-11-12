Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek için toplandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in sunumunun ardından YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu hakkında birtakım iddialarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Karakullukçu hakkındaki yolsuzluk iddialarına yalanlama: Elimde belgeler var TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken YENİ Parti Milletvekili Suat Özçağdaş'ın Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu hakkındaki iddiaları ve Bakan Yusuf Tekin'in yanıtı üzerine tartışma çıktı. Özçağdaş, Sayıştay'ın 7. Dairesi'nin kararlarına dayanarak ihalelerde 600 milyona yakın yolsuzluk tespit edildiğini iddia etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, elinde belgeler olduğunu belirterek iddiaların yalan olduğunu söyledi. Özçağdaş, Karakullukçu'nun daha önceki görevlerine ve AK PARTİ Sivas milletvekili aday adaylığına değinerek eleştirilerini sürdürdü. Komisyon Başkanı Mehmet Muş, 'utanmak' ifadesi üzerine müdahale etti ve tartışmaların devam etmesiyle oturuma 10 dakika ara verdi.

"SAYIŞTAY’IN 3 TANE KARARI VAR"

Özçağdaş, Karakullukçu için, "Senin yapmış olduğu işler nedeniyle Sayıştay’ın 3 tane kararı var. Ben bir muhalefet milletvekili olarak iddia da ederim yani ama iddia etmiyorum, 3 tane, bunlar mahkeme kararı. Sayıştay’ın 7. Dairesi Bakanın tam arkasında oturan ihale sorumlusunun yapmış olduğu ihalelerden benim elimdeki 3 karara göre 600 milyona yakın yolsuzluk olduğunu tespit etmiş" dedi.

"ELİMDE BELGELER VAR"

Bakan Tekin, iddialar üzerine, "Bunların yalan olduğunu söyleyince yalancı olacak mısınız? Elimde belgeler var, yalan" diye konuştu.

"YANİ ASLINDA KISMETLİ BİR ARKADAŞIMIZ OLSAYDI, ORADA DEĞİL DE ŞURADA OTURUYOR OLACAKTI"

Bakan Tekin’in cevabının ardından konuşmasını sürdüren Özçağdaş, "Arkada oturan arkadaşımız aslında talihsiz bir arkadaşımız. Kim o? İşte, bak, daha önce Fatma Betül Sayan Kaya'nın Özel Kalem Müdürü olmuş, çok yetenekli birisi olduğu için Gençlik Spor Genel Müdürlüğünde olmuş. Kendisi AK PARTİ Sivas milletvekili aday adayı. Zaten başka birisinin olması mümkün değil bu kadar adam içerisinde. Yani aslında kısmetli bir arkadaşımız olsaydı, orada değil de şurada oturuyor olacaktı. Ya, sizde utanmak yoksa ben neyi anlatsam hiç olmayacak" ifadelerini kullandı.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, ‘utanmak’ ifadesinin kullanılması üzerine, "Bir saniye... Öyle ‘Utanmak yok mudur’ diye bir şey olmaz" dedi.

Komisyon Başkanı Muş, tartışmaların devam etmesi üzerine oturuma 10 dakika ara verdi.