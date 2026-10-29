DMM'den 'İsrail seçimlerine müdahale' iddialarına yalanlama

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı uluslararası basın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği" yönündeki haberleri yalanladı.
Açıklamada, söz konusu İddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu belirtildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından konuya ilişkin yayımlanan resmi açıklamanın tam metni şu şekilde:
"Bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan 'Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.
Söz konusu iddialar, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı ve açık bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır.
Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür gerçek dışı haber ve iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iddialara temel oluşturmaya çalışan uluslararası yayın organı The Jerusalem Post'un paylaşımının ekran görüntüsü yer aldı. İlgili içerikte, İsrail iç güvenlik teşkilatı Shin Bet'in, Katar ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yabancı aktörlerin seçimlerde Arap seçmen katılımını etkilemeye dönük fon aktardığı iddialarını araştırdığı öne sürülmüştü.
DMM, söz konusu paylaşımın üzerine kırmızı ikaz işareti ekleyerek içeriğin tamamen dezenformasyon niteliğinde olduğunu belirterek kamuoyunu uyardı.
https://x.com/dmmiletisim/status/2115805378742997061?a=lH4Sk__tcxLkbGfVJYw&s=20