TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 17:19

DMM'den 'İsrail seçimlerine müdahale' iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), uluslararası basında ve sosyal medyada yer alan "Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve manipülasyon amaçlı kasıtlı bir kampanyanın parçası olduğunu açıkladı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
DMM'den 'İsrail seçimlerine müdahale' iddialarına yalanlama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 17:19

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (DMM), bazı uluslararası basın organlarında ve sosyal medyada yer alan "'nin 'deki seçimlere müdahale ettiği" yönündeki haberleri yalanladı.

HABERİN ÖZETİ

DMM'den 'İsrail seçimlerine müdahale' iddialarına yalanlama

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki uluslararası haber ve sosyal medya iddialarını yalanladı.
DMM, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
İddiaların, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu vurgulandı.
Kamuoyuna, bu tür gerçek dışı haber ve iddialara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.
İddiaların The Jerusalem Post kaynaklı paylaşımlar ve yabancı aktörlerin seçim sürecine fon sağladığına yönelik söylemlerle ilgili olduğu belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

Açıklamada, söz konusu İddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu belirtildi.

DMM'DEN AÇIKLAMA: "KAMUOYUNU MANİPÜLE ETMEK KASITLIDIR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından konuya ilişkin yayımlanan resmi açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan 'Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Söz konusu iddialar, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı ve açık bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür gerçek dışı haber ve iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

İDDİALARIN ARKA PLANI 

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iddialara temel oluşturmaya çalışan uluslararası yayın organı The Jerusalem Post'un paylaşımının ekran görüntüsü yer aldı. İlgili içerikte, İsrail iç güvenlik teşkilatı Shin Bet'in, Katar ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yabancı aktörlerin seçimlerde Arap seçmen katılımını etkilemeye dönük fon aktardığı iddialarını araştırdığı öne sürülmüştü.

DMM, söz konusu paylaşımın üzerine kırmızı ikaz işareti ekleyerek içeriğin tamamen dezenformasyon niteliğinde olduğunu belirterek kamuoyunu uyardı.

https://x.com/dmmiletisim/status/2115805378742997061?a=lH4Sk__tcxLkbGfVJYw&s=20

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bakan Hakan Fidan'dan TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı paylaşımı
Nevşehir’de peribacasının çökme anı kamerada
ETİKETLER
#israil
#Türkiye
#dezenformasyonla mücadele merkezi
#Seçimlere Müdahale
#The Jerusalem Post
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.