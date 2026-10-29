Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı uluslararası basın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği" yönündeki haberleri yalanladı.

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HABERİN ÖZETİ DMM'den 'İsrail seçimlerine müdahale' iddialarına yalanlama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki uluslararası haber ve sosyal medya iddialarını yalanladı. DMM, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. İddiaların, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu vurgulandı. Kamuoyuna, bu tür gerçek dışı haber ve iddialara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı. İddiaların The Jerusalem Post kaynaklı paylaşımlar ve yabancı aktörlerin seçim sürecine fon sağladığına yönelik söylemlerle ilgili olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu belirtildi.

DMM'DEN AÇIKLAMA: "KAMUOYUNU MANİPÜLE ETMEK KASITLIDIR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından konuya ilişkin yayımlanan resmi açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan 'Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Söz konusu iddialar, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı ve açık bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür gerçek dışı haber ve iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

İDDİALARIN ARKA PLANI

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iddialara temel oluşturmaya çalışan uluslararası yayın organı The Jerusalem Post'un paylaşımının ekran görüntüsü yer aldı. İlgili içerikte, İsrail iç güvenlik teşkilatı Shin Bet'in, Katar ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yabancı aktörlerin seçimlerde Arap seçmen katılımını etkilemeye dönük fon aktardığı iddialarını araştırdığı öne sürülmüştü.

DMM, söz konusu paylaşımın üzerine kırmızı ikaz işareti ekleyerek içeriğin tamamen dezenformasyon niteliğinde olduğunu belirterek kamuoyunu uyardı.

https://x.com/dmmiletisim/status/2115805378742997061?a=lH4Sk__tcxLkbGfVJYw&s=20