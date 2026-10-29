Nevşehir’de peribacasının çökme anı kamerada

Nevşehir’in Göreme beldesinde bulunan peribacalarından bir tanesi yıkıldı. İhbar üzerine üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edilirken yaralanan 3 kişi hastaneye sevk edildi. Kayaların altında cenazeler olduğu bildirilirken, peribacasının çökme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.