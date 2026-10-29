Nevşehir’de peribacasının çökme anı kamerada

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İstanbul
Nevşehir’in Göreme beldesinde bulunan peribacalarından bir tanesi yıkıldı. İhbar üzerine üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edilirken yaralanan 3 kişi hastaneye sevk edildi. Kayaların altında cenazeler olduğu bildirilirken, peribacasının çökme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.