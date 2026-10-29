Kapadokya'da Göreme Açıkhava Müzesi girişinde feci bir olayı yaşandı. Bir peribacası büyük bir gürültüyle çöktü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti Kapadokya'daki Göreme Açıkhava Müzesi girişinde bir peribacasının çökmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olay, Göreme Açıkhava Müzesi girişinde meydana geldi. Bir peribacası büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaşanan olayda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaşanan olayda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, "Aşırı yağıştan kaynaklanan toprak kayması sonucu oluşan kaya düşmesinden dolayı 2 vatandaşın cenazesine ulaşıldı, 1 yaralı vatandaşımız hastaneye sevk edildi" ifadelerini kullandı.

2024'TE DE ÇÖKMÜŞTÜ

2024 yılında da Kapadokya'da kar yağışının ardından gevşeme yaşanan tüf kayadan oluşan bir peribacası gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.