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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 16:16

Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti

Kapadokya'da Göreme açık hava müzesi girişinde peribacası çöktü. olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, 2 kişinin hayatını kaybettiğini 1 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 16:16

'da Göreme Açıkhava Müzesi girişinde feci bir olayı yaşandı. Bir peribacası büyük bir gürültüyle çöktü.

HABERİN ÖZETİ

Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Kapadokya'daki Göreme Açıkhava Müzesi girişinde bir peribacasının çökmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Olay, Göreme Açıkhava Müzesi girişinde meydana geldi.
Bir peribacası büyük bir gürültüyle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yaşanan olayda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaşanan olayda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, "Aşırı yağıştan kaynaklanan toprak kayması sonucu oluşan kaya düşmesinden dolayı 2 vatandaşın cenazesine ulaşıldı, 1 yaralı vatandaşımız hastaneye sevk edildi" ifadelerini kullandı. 

Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti

2024'TE DE ÇÖKMÜŞTÜ

2024 yılında da Kapadokya'da kar yağışının ardından gevşeme yaşanan tüf kayadan oluşan bir peribacası gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

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ETİKETLER
#Kapadokya
#Peribacasi
#Göreme Açıkhava Müzesi
#Gündem
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