Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti

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İstanbul
Kapadokya'da Göreme Açıkhava Müzesi girişinde feci bir olayı yaşandı. Bir peribacası büyük bir gürültüyle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaşanan olayda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, "Aşırı yağıştan kaynaklanan toprak kayması sonucu oluşan kaya düşmesinden dolayı 2 vatandaşın cenazesine ulaşıldı, 1 yaralı vatandaşımız hastaneye sevk edildi" ifadelerini kullandı.
2024 yılında da Kapadokya'da kar yağışının ardından gevşeme yaşanan tüf kayadan oluşan bir peribacası gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.