Jose Mourinho'dan sürpriz Arda Güler kararı! İspanya bunu konuşuyor

Geçtiğimiz hafta sonu ezeli rakibi Barcelona’ya konuk olan Real Madrid, deplasmanda 2-1’lik muhteşem bir galibiyet alarak zirve yarışında dev bir adım attı.

Kylian Mbappe’nin golleriyle gelen bu kritik zaferde sahanın en çok konuşulan ismi, ilk 11’de sahaya çıkıp harika performans sergileyen milli gururumuz Arda Güler oldu.

İSPANYA’DA "ARDA" TARTIŞMASI SON BULUYOR

Bu sezon eflatun-beyazlı formayla sergilediği futbolla göz dolduran Arda Güler, her ne kadar maçlara ilk 11’de başlasa da genellikle ikinci yarıların hemen başında oyundan alınan ilk isim oluyordu. Bu durum, İspanyol basınında geniş yankı uyandırmış; futbolseverler ve otorite isimler teknik direktör Jose Mourinho’ya eleştiriler yönelterek milli yıldızın sahada daha fazla kalması gerektiğini savunmuştu.

Ancak Barcelona karşısındaki kusursuz futbol, tüm dengeleri değiştirdi. El Clasico’ya ilk 11’de başlayan ve maç boyunca temposuyla etkileyen Arda, ancak 90. dakikada kenara geldi.

ARTIK "DOKUNULMAZ"

Marca gazetesinde yer alan habere göre; Arda Güler, bu dev maçtaki performansıyla Jose Mourinho’nun "dokunulmazlar" halkasına girmeyi başardı. Haberde, milli yıldızımızın artık Federico Valverde, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe gibi isimlerle aynı statüye yükseldiği, maç skoru çok rahat bir konuma gelmediği sürece sahadan çıkarılmasının beklenmediği vurgulandı.

Arda’nın Mourinho’nun taktik sisteminin en hayati yapı taşlarından biri haline geldiğinin altı çizilirken, haberde şu dikkat çekici ifadeler yer aldı:

"El Clasico’da sadece maçın geleceğini belirlemekle kalmadı, aynı zamanda mücadelenin her anında ne kadar yıkıcı bir etki oluşturabileceğine dair dünyaya güçlü bir mesaj verdi. Arda Güler’in bu sezonki istatistikleri ve oyuna akıl koyma şekli muazzam. Geride kalan süreçte, durdurulamaz bir güç olan Kylian Mbappe’nin ardından Real Madrid’in en etkili ikinci hücum silahı olmayı başardı."

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİYLE PARILDIYOR

Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada süre alan milli futbolcumuz Arda Güler, sahada kaldığı süreleri en verimli şekilde değerlendirerek 3 gol ve 5 asistlik harika bir katkı üretti.