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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 15:25

Jose Mourinho'dan sürpriz Arda Güler kararı! İspanya bunu konuşuyor

Milli yıldızımız Arda Güler, El Clasico’da sergilediği etkileyici performansla İspanya’da gündemi sarstı. Barcelona zaferinin ardından teknik direktör Jose Mourinho’nun vazgeçilmezleri arasına giren genç yetenek için İspanyol basınından bomba bir iddia geldi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Jose Mourinho'dan sürpriz Arda Güler kararı! İspanya bunu konuşuyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 15:25

Geçtiğimiz hafta sonu ezeli rakibi ’ya konuk olan , deplasmanda 2-1’lik muhteşem bir galibiyet alarak zirve yarışında dev bir adım attı.

Jose Mourinho'dan sürpriz Arda Güler kararı! İspanya bunu konuşuyor

’nin golleriyle gelen bu kritik zaferde sahanın en çok konuşulan ismi, ilk 11’de sahaya çıkıp harika performans sergileyen milli gururumuz oldu.

Jose Mourinho'dan sürpriz Arda Güler kararı! İspanya bunu konuşuyor

İSPANYA’DA "ARDA" TARTIŞMASI SON BULUYOR

Bu sezon eflatun-beyazlı formayla sergilediği futbolla göz dolduran Arda Güler, her ne kadar maçlara ilk 11’de başlasa da genellikle ikinci yarıların hemen başında oyundan alınan ilk isim oluyordu. Bu durum, İspanyol basınında geniş yankı uyandırmış; futbolseverler ve otorite isimler teknik direktör ’ya eleştiriler yönelterek milli yıldızın sahada daha fazla kalması gerektiğini savunmuştu.

Jose Mourinho'dan sürpriz Arda Güler kararı! İspanya bunu konuşuyor

Ancak Barcelona karşısındaki kusursuz , tüm dengeleri değiştirdi. El Clasico’ya ilk 11’de başlayan ve maç boyunca temposuyla etkileyen Arda, ancak 90. dakikada kenara geldi.

Jose Mourinho'dan sürpriz Arda Güler kararı! İspanya bunu konuşuyor

ARTIK "DOKUNULMAZ"

Marca gazetesinde yer alan habere göre; Arda Güler, bu dev maçtaki performansıyla Jose Mourinho’nun "dokunulmazlar" halkasına girmeyi başardı. Haberde, milli yıldızımızın artık Federico Valverde, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe gibi isimlerle aynı statüye yükseldiği, maç skoru çok rahat bir konuma gelmediği sürece sahadan çıkarılmasının beklenmediği vurgulandı.

Jose Mourinho'dan sürpriz Arda Güler kararı! İspanya bunu konuşuyor

Arda’nın Mourinho’nun taktik sisteminin en hayati yapı taşlarından biri haline geldiğinin altı çizilirken, haberde şu dikkat çekici ifadeler yer aldı:

"El Clasico’da sadece maçın geleceğini belirlemekle kalmadı, aynı zamanda mücadelenin her anında ne kadar yıkıcı bir etki oluşturabileceğine dair dünyaya güçlü bir mesaj verdi. Arda Güler’in bu sezonki istatistikleri ve oyuna akıl koyma şekli muazzam. Geride kalan süreçte, durdurulamaz bir güç olan Kylian Mbappe’nin ardından Real Madrid’in en etkili ikinci hücum silahı olmayı başardı."

Jose Mourinho'dan sürpriz Arda Güler kararı! İspanya bunu konuşuyor

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİYLE PARILDIYOR

Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada süre alan milli futbolcumuz Arda Güler, sahada kaldığı süreleri en verimli şekilde değerlendirerek 3 gol ve 5 asistlik harika bir katkı üretti.

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ETİKETLER
#arda güler
#Barcelona
#real madrid
#Futbol
#jose mourinho
#kylian mbappe
#Spor
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