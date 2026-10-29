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Mavi Kadin Anne Çocuk
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 15:47

Anne babası ayrılan çocuklarda nelere dikkat edilmeli? Boşanma sürecinde çocukların duyguları nasıl korunmalı?

Anne babanın ayrılması, çocukların güven duygusunu ve günlük yaşamını etkileyebilir. Bu süreçte çocuğun duygularını ifade etmesine izin vermek, kendisini suçlamasını önlemek ve ebeveynler arasındaki çatışmadan uzak tutmak önem taşır.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Anne babası ayrılan çocuklarda nelere dikkat edilmeli? Boşanma sürecinde çocukların duyguları nasıl korunmalı?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 15:47

Uzmanlara göre boşanmanın çocuk üzerindeki etkisini azaltmak için yaşına uygun açıklamalar yapmak ve sorumluluklarını birlikte sürdürmek gerekir. Anne babanın ayrılık kararı, çocukların alıştıkları aile düzeninde değişikliklere yol açabilir.

  • Çocuğa kendisini suçlu hissettirmeyin: Çocuklar, anne babalarının ayrılmasından kendilerinin sorumlu olduğunu düşünebilir.
  • Diğer ebeveyni kötülemeyin: Çocuğu anne ve babası arasında taraf seçmeye zorlamak, duygusal baskıyı artırabilir.
  • Duygularını ifade etmesine izin verin: Üzüntü, öfke, korku ve kafa karışıklığı bu süreçte görülebilen tepkilerdir. Çocuğun hislerini küçümsemeden dinlemek, soru sormasına fırsat vermek ve her sorusuna yaşına uygun cevaplar vermek önemlidir.
  • Günlük düzenini koruyun: Okul, uyku, yemek saatleri ve arkadaş ilişkilerinin mümkün olduğunca devam etmesi, çocuğun kendisini güvende hissetmesine yardımcı olabilir. Ev ve bakım düzeninde değişiklik olacaksa çocuğa önceden bilgi verilmelidir.
  • Sevginin değişmediğini hissettirin: Anne babanın ayrı evlerde yaşaması, çocuğun her iki ebeveynle de sevgi dolu bir ilişki kuramayacağı anlamına gelmez. Ebeveynler, çocuklarına sevgilerinin devam ettiğini hem sözleriyle hem de tutarlı davranışlarıyla göstermelidir.

ÇOCUĞUN DAVRANIŞLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİ GÖZLEMLEYİN

Ayrılık sürecinde çocukların tepkileri yaşlarına, kişiliklerine ve aile içindeki koşullara göre değişebilir.

Bazı çocuklar içine kapanırken bazıları öfkeli davranabilir, uyku sorunları yaşayabilir veya okul başarısında düşüş gösterebilir. 

Anne babası ayrılan çocuklarda nelere dikkat edilmeli? Boşanma sürecinde çocukların duyguları nasıl korunmalı?

Bu değişikliklerin kısa süreli olması mümkün olsa da uzun sürmesi veya günlük yaşamı belirgin biçimde etkilemesi durumunda profesyonel destek alınmalıdır.

Çocuğun okulundaki öğretmenlerle iletişim kurmak da davranışlarındaki değişimleri daha iyi anlamaya yardımcı olabilir.

Anne babası ayrılan çocuklarda nelere dikkat edilmeli? Boşanma sürecinde çocukların duyguları nasıl korunmalı?

UZMANLAR NE ÖNERİYOR?

Amerikan Pediatri Akademisinin Pediatrics dergisinde yayımlanan klinik raporunda, çocukların sürecini anlamalarına yardımcı olmak için yaşlarına uygun açıklamalar yapılması ve gerektiğinde aile danışmanlığı desteği alınması öneriliyor.

Anne babası ayrılan çocuklarda nelere dikkat edilmeli? Boşanma sürecinde çocukların duyguları nasıl korunmalı?

George J. Cohen ve Carol C. Weitzman'ın da yer aldığı raporda, ebeveynler arasındaki çatışmanın azaltılması, çocuğun duygularını ifade edebilmesi ve günlük yaşamındaki düzenin korunması önemli noktalar arasında gösteriliyor. 

Anne babası ayrılan çocuklarda nelere dikkat edilmeli? Boşanma sürecinde çocukların duyguları nasıl korunmalı?

Çocuğun her iki ebeveynle ilişkisinin güvenli ve destekleyici biçimde sürmesi, koşullar elverdiğinde uyum sürecini kolaylaştırabilir.

Ebeveynlerin kendi duygusal zorlukları için destek alması da çocuklarına daha tutarlı yaklaşmalarına yardımcı olabilir.

BOŞANMA SÜRECİNDE ÇOCUĞUN SORULARINI CEVAPSIZ BIRAKMAYIN

Anne ve babanın ayrılık kararı sonrasında çocuklar, nerede yaşayacakları, diğer ebeveynlerini ne sıklıkla görecekleri veya hayatlarının nasıl değişeceği konusunda kaygı duyabilir.

Anne babası ayrılan çocuklarda nelere dikkat edilmeli? Boşanma sürecinde çocukların duyguları nasıl korunmalı?

Bu nedenle çocuklara belirsizlik oluşturacak ifadeler kullanmak yerine, kesinleşmiş kararlar sade ve anlaşılır bir dille anlatılmalıdır.

Henüz netleşmeyen konularda ise gerçekçi açıklamalar yapılmalı, tutulamayacak sözler verilmemelidir.
Çocuğun aynı soruları tekrar tekrar sorması da doğal karşılanmalıdır.

Ebeveynlerin sabırlı davranması, çocuğun kaygılarını dile getirebileceği güvenli bir ortam oluşturması ve ihtiyaç duyduğunda onunla birebir zaman geçirmesi önemlidir.

Özellikle taşınma, okul değişikliği veya bakım düzenindeki farklılıklar önceden konuşularak çocuğun yeni koşullara hazırlanması sağlanabilir.

 

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ETİKETLER
#çocuk
#boşanma
#ebeveynlik
#Anne Çocuk
#Amerikan Pediatri Akademisi
#Pediatrics Dergisi
#Mavi Kadin
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