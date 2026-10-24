Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 00:37
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 00:47

Üç çocuk annesi kadın yağ aldırma ameliyatında can verdi! Eşi anlattı: "Herkes çıkıp gitmişti"

İstanbul'da Zeytinburnu'nda bulunan özel hastanede yağ aldırma ameliyatı yaptıran Tuğba Onur hayatını kaybetti. Üç çocuk annesi kadının ailesi hastanede yaşananları yargıya taşıdı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 00:37
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 00:47

İstanbul'un ilçesinde, Sante Plus Hastanesi'nde BBL ve liposuction ameliyatı  yaptıran 46 yaşındaki Tuğba Onur fenalaşarak hayatını kaybetti.

HABERİN ÖZETİ

Üç çocuk annesi kadın yağ aldırma ameliyatında can verdi! Eşi anlattı: "Herkes çıkıp gitmişti"

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da bir hastanede yağ aldırma ameliyatı sırasında hayatını kaybeden Tuğba Onur'un ailesi, ihmal iddialarıyla hastane ve sorumlular hakkında şikayetçi oldu.
46 yaşındaki Tuğba Onur, Sante Plus Hastanesi'nde yağ aldırma ameliyatı sırasında hayatını kaybetti.
Eşi Murat Onur, ameliyat sırasında kalbinin durduğunu ve kendisinin de kalp masajına katıldığını iddia etti.
Murat Onur, eşinin ölüm haberini aldıktan sonra ameliyathanede kimsenin bulunmadığını ve cenazeyi arkadaşlarıyla morga taşımak zorunda kaldıklarını öne sürdü.
Tuğba Onur'un bilinen bir sağlık sorunu olmadığı ve ameliyata kendi imkanlarıyla gittiği belirtildi.
Aile, hastanenin kapatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep ederek hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Eşi Murat Onur ameliyat sonrasında yaşananları anlatarak ölüm haberini aldıktan sonra ameliyathaneye girdiğinde kimsenin bulunmadığını öne sürdü.

Üç çocuk annesi kadın yağ aldırma ameliyatında can verdi! Eşi anlattı: "Herkes çıkıp gitmişti"

AMELİYATLA İLGİLİ ÇELİŞKİLİ BİLGİLER ALDI
 

İddiaya göre, sağlık çalışanı olan Tuğba Onur, yağ aldırma operasyonu için eşi Murat Onur ile birlikte Zeytinburnu'ndaki Sante Plus Hastanesi'ne gitti. Dün sabah saat 08.30 sıralarında hastaneye geldiklerini, kendisinden kan örneği alındıktan sonra saatlerce beklediklerini iddia eden Murat Onur, doktorun ameliyata gelmesiyle ilgili çelişkili bilgiler aldıklarını öne sürdü. Saat 15.30 sıralarında ameliyata alınan eşinin durumunun kötüleştiğini öğrendiğini anlatan Onur, yaklaşık bir saat sonra ameliyathaneye çıktığında kalp masajı yapıldığını gördüğünü ve müdahaleye katıldığını ifade etti.

Üç çocuk annesi kadın yağ aldırma ameliyatında can verdi! Eşi anlattı: "Herkes çıkıp gitmişti"

"AMELİYATHANEYE GİRDİĞİMDE EŞİMİN BAŞINDA KİMSE YOKTU"

Eşinin bilinen herhangi bir sağlık sorunu olmadığını ve ameliyat öncesinde gerekli bilgileri hastane çalışanlarına verdiklerini belirten Murat Onur, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Bizi sabah saat 08.30 gibi çağırdılar. Hastaneye gittik, benden bir enjektör kan aldılar. Ondan sonra beklemeye başladık. Saat 15.30'a kadar bekledik. Doktorun ameliyata gittiğini söylediler, ardından hemşireler doktorun henüz gelmediğini belirtti. Eşim akşamdan beri açtı. Saat 15.30'da ameliyata aldılar. Ben saat 16.50 gibi ameliyathaneye çıktım. Bana yaklaşık 45 dakikadır hastaya kalp masajı yaptıklarını söylediler. Ben de sağlıkçıyım, eşim de sağlıkçı. Ben de müdahaleye katıldım ancak dayanamayarak dışarı çıktım. Yaklaşık 20 dakika sonra gelip eşimi kurtaramadıklarını söylediler."
Ameliyathaneye yeniden girdiğinde eşinin başında kimsenin bulunmadığını öne süren Onur, "Eşim sedyede yatıyordu. Herkes çıkıp gitmişti. İki hizmetli vardı. Arkadaşlarımla birlikte eşimi sedyeye taşıdık ve asansörle morga kendimiz götürdük. Hastanede hiçbir yetkili, hiçbir açıklama yoktu. Polise haber verilip verilmediğini sordum. Daha sonra polisi kendim aradım. Polis geldiğinde hastanede kimse kalmamıştı. Savcının talimatıyla doktor ve diğer görevlilerin evlerinden alındığını öğrendik" ifadelerini kullandı.
Eşinin ölümünde ihmal bulunduğunu düşündüğünü belirten Murat Onur, "Çocuklarım yetim kaldı, ocağımıza ateş düştü. Bundan sonra her şey yargı mercilerinde. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

"HASTANEYE YÜRÜYEREK GİTTİ"

Tuğba Onur'un dayısı Halit Baysal da yeğeninin herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını ve operasyon için hastaneye kendi imkanlarıyla gittiğini belirterek ameliyat öncesinde sağlık raporu alındığını söyledi.
Baysal, "Gelinimiz basit bir yağ aldırma işlemi için hastaneye gitti. Eşi de kendisi de sağlık çalışanı. Kendilerine kısa sürede ameliyata alınacağı ve işlemin ardından çıkacağı söylenmiş. Ancak saatlerce beklemişler. Bir hafta önce de sağlık raporu istemişler, tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlıklı olduğuna ilişkin rapor almış. Elimizde bu belgeler de var" diye konuştu.
Ameliyat sırasında bir sorun yaşandığını ve gerekli müdahalelerin yapılmadığını iddia eden Baysal, "İçeride ne yapıldı, nasıl bir müdahalede bulunuldu bilmiyoruz. Ancak durum kötüleşince doktorların ve görevlilerin hastayı bıraktığını düşünüyoruz. Acil müdahale için gerekli malzemelerin bulunmadığını da söylediler. Bu olayın aydınlatılmasını, sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Üç küçük çocuk annesiz kaldı. Başka ailelerin de canı yanmasın" ifadelerini kullandı. Baysal, aile olarak şikayetçi olduklarını ve adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

Tuğba Onur'un kayınbiraderi Bülent Onur ise yaşananların basit bir estetik müdahale sırasında meydana geldiğini belirterek hastane ve doktorların sorumluluğunun araştırılmasını istedi.
Tuğba Onur'un sağlık sektöründe çalıştığını ve bilinen bir sağlık sorununun bulunmadığını ifade eden Bülent Onur, "Gelinimiz basit bir estetik cerrahi müdahale için hastaneye gitti. Kendi ayağıyla, yürüyerek girdiği hastaneden maalesef cenazesini almak zorunda kaldık. Bizim iddiamız, ameliyat sırasında hatalı ve eksik müdahaleler nedeniyle bu ölümün yaşandığı yönünde. Hastane tarafından aileye herhangi bir açıklama yapılmadı. Geçmiş olsun diyen bile olmadı" dedi.
Ailenin hastaneye gittiğinde Tuğba Onur'un ameliyathanede bulunduğunu belirten Bülent Onur, "Kardeşim ameliyathaneye girdiğinde eşini masada bırakılmış halde gördü. Kendisinin de sağlık çalışanı olması nedeniyle müdahale etmek zorunda kaldığını, kalp masajı yaparak eşini hayata döndürmeye çalıştığını anlattı. Ancak kurtarılamadı. Ailenin iddiasına göre, müdahale için gerekli ekipman ve imkanlar da yetersizdi. Bunların tamamının araştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.
Hastanenin kapatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istediklerini dile getiren Bülent Onur, "Bizim canımız yandı, başka insanların canı yanmasın. Üç küçük çocuk annelerini sorup duruyor. Çok zor bir durum. Şikayetçiyiz, olay yargıya intikal etti. Sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Üç çocuk annesi kadın yağ aldırma ameliyatında can verdi! Eşi anlattı: "Herkes çıkıp gitmişti"

ANNEYE ACI VEDA

46 yaşındaki Tuğba Onur için Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan Hediye Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tuğba Onur'un eşi Murat Onur, ailesi ve yakınları katıldı. 

Üç çocuk annesi kadın yağ aldırma ameliyatında can verdi! Eşi anlattı: "Herkes çıkıp gitmişti"


Tuğba Onur için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazda saf tutan çocuğun annesine vedası yürekleri burktu. Babasının desteğiyle ayakta kalan çocuk, gözyaşlarını tutamadı. Onur'un cenazesi, kılınan namazın ardından Habipler Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ameliyat ve kemoterapi yetmedi, deneysel tedavi kanseri tamamen geriletti! 3 yaşındaki çocuğa umut doğdu
Manisa'da 11 kişinin can verdiği kazanın görüntüleri çıktı! Otobüs şoförünün hatası felaketi getirmiş
Genç doktorun estetik sevdası ölümle bitiyordu! Yağ aldırdı, kabusu yaşadı
ETİKETLER
#zeytinburnu
#Tuğba Onur
#Sante Plus Hastanesi
#Murat Onur
#Halit Baysal
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.