Genç doktorun estetik sevdası ölümle bitiyordu! Yağ aldırdı, kabusu yaşadı

Nişantaşı'nda özel bir klinikte liposuction işlemi yaptırmak isteyen 30 yaşındaki Doktor Büşra V. hayatının şokunu yaşadı. Genç doktor vücudundan yağ aldırdıktan sonra adeta kabusu yaşadı. İran uyruklu Hanıyeh F. tarafından yapılan işlem sonrası kusma, bulantı ve baş dönmesi şikâyetleri yaşamaya başlayan doktor durumunun anestezi etkisi olduğunu düşünse de gerçek çok başka çıktı. Büşra V., şikâyetlerinin artarak devam etmesi üzerine hastaneye başvurdu.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Yapılan tetkiklerde doktorlar, acil ameliyat olması gerektiğini söyleyince büyük şaşkınlık yaşayan genç kadına, estetik operasyona bağlı arter yaralanması olduğu bildirildi.

KLİNİĞE SUÇ DUYURUSU

Acil ameliyata alınan Büşra V., operasyonun ardından taburcu edildi. Kliniğe 19 bin TL verdiğini söyleyen genç kadın, sonrasında gördüğü tedaviler nedeniyle de hastanelere yaklaşık 80 bin TL ödeme yaptığını belirtti. Büşra V. hem yaşadığı sağlık sorunları hem de fotoğraflarının izinsiz paylaşılması nedeniyle estetik merkezinden şikâyetçi oldu.

"YAPTIĞIM İŞLEMLER LOKAL ANESTEZİ GEREKTİREN İŞLEMLER DEĞİL"

Klinikte görevli Hanıyeh H. ise "Yaptığım işlemler lokal anestezi gerektiren işlemler değildir. Büşra V. iş yerine geldiğinde cilt bakımı yaptırmak istedi, ben de buna yönelik işlem yaptım. Kendisine herhangi bir lokal anestezi uygulamadım. Şikâyete konu edilen işlem tarafımca yapılmamıştır" ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.