Polis memuru maaş zammı son dakika 2026: Polis memuru, komiser, komiser yardımcısı maaşları ne kadar zamlandı?

Polis memuru maaş zammı TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından gündeme geldi. 2025 Temmuz ayında polis memuru, komiser ve komiser yardımcılarının maaşlarına yüzde 15,57 oranında zam yapılmıştı. Bu kapsamda 8/1 kademedeki bir polis memuru 68 bin 084 lira, başkomiserler ise 74 bin 490 lira maaş alıyordu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının bugün TÜİK tarafından duyurulmasının ardından ise 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dikkate alınarak polis memuru, komiser ve komiser yardımcısı maaşlarında güncellemeye gidildi. 2026 yılının ilk 6 ayında polis memuru, komiser, komiser yardımcısı maaşları ne kadar oldu, zamlandı soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2026?

Polis memurları 2026 Aralık ayı enflasyon verileri olmadan enflasyon farkından dolayı yüzde 5,91, toplu sözleşme zammından ise yüzde 11 olmak üzere toplam yüzde 17,57 zam almayı garantilemişti. Bu rakamla birlikte 8/1 kademedeki bir polis memuru aralık ayı verileri olmadan 80 bin 46 liraya yükselecekti. TÜİK tarafından açıklanan 2025 Aralık ayı verileriyle birlikte memurlara yapılacak olan zam 18,6 oldu. Bu kapsamda polis memurları yüzde 80 bin 747 lira maaş alacaklar. Bu rakama 8. Toplu Sözleşme Kapsamında 1000 lira taban artışı eklenecek. Böylelikle polis memuru maaşları 81 bin 747 liraya yükselecek.

KOMİSER, KOMİSER YARDIMCISI MAAŞLARI NE KADAR ZAMLANDI 2026?

Başkomiserler 2025 yılının Temmuz ayında yapılan yüzde 16,57 zamla birlikte 75 bin 201 lira alıyordu. 2026 Ocak-Haziran dönemlerinde ise başkomiserlerin maaşları yüzde 18,6 zamla birlikte 89 bin 188 liraya yükselecek. 1000 lira taban aylık da eklendiğinde başkomiser maaşları 90 bin 188 lira olacak.

POLİS MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA RÜTBEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Polis memurlarının aldıkları maaşlar, hizmet yılı, görev yapılan şehir, aile durumu ve çocuk sayısı gibi unsurlara göre farklılık gösteriyor. Burada hesaplanan rakamlar yaklaşık olarak değerleri göstermektedir.