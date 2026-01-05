Akademisyen, öğretim görevlisi ve profesör maaşları ne kadar oldu? Ocak 2026 memur zam oranları açıklandı

2026 zamlı akademisyen maaşları belli oldu. TÜİK tarafından 5 Ocak 2026 Pazartesi günü 2025 Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından 2026 Ocak-Haziran aylarında akademisyen, profesör, öğretim görevlisi ve doçentlerin alacağı maaş güncellendi. Aralık ayı enflasyon rakamları öncesinde akademisyenler, profesörler, öğretim görevlisi ve doçentler toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 17,57 zammı garantilemişti. Bu zammın üzerine 2025 Aralık ayı enflasyon farkı da eklenince akademisyenler, profesörler, öğretim görevlisi ve doçentlerin yüzde kaç zam aldığı belli oldu. Vatandaşlar tarafından 2026 akademisyen, öğretim görevlisi, profesör, doçent maaşı ne kadar olduğu, yüzde kaç zamlandığı merak ediliyor.

AKADEMİSYEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2026?

Araştırma görevlilerinin maaşları 2025 Temmuz ayında yapılan zammın ardından 63 bin 877 liradan, 73 bin 792 liraya yükselmişti. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 Aralık ayı enflasyonu 0,89 oldu. 6 aylık enflasyon farkı ve 8. Toplu Sözleşme zammı dikkate alındığında akademisyen maaşlarına 18,6 oranında zam yapılacak. Bu kapsamda akademisyen maaşları 8. Toplu Sözleşme'den gelen 1000 lira taban aylığıyla birlikte 87 bin 517 liraya olacak.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, DOÇENT, PROFESÖR MAAŞ TABLOSU 2026

TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkı verilerine göre doçent, öğretim görevlisi, profesörler toplam yüzde 18,6 oranında zam ve 1000 lira taban aylığı desteği alacaklar. Yüzde 18,6 zam oranı ve 1000 lira taban aylığı desteğine göre profesörlerin maaşları 111 bin 348 liradan 133 bin 58 liraya yükselecek.

Hatırlatma: Yapılan hesaplamalara ek ders gibi ödemeler dahil edilmemiştir ve ortalama maaşlardır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, DOÇENT, PROFESÖR, AKADEMİSYEN MAAŞLARI YÜZDE KAÇ ZAMLANDI 2026?

TÜİK verilerine göre 5 aylık enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşmişti. Toplu sözleşme zammından gelen yüzde 11 eklendiğinde akademisyenler, öğretim görevlisi, profesörler ve doçentlerin maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 18,6 oranında zam yapılacak. Bu rakama 1000 lira ise taban aylığı artışı gerçekleştirilecek.