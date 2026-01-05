Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Akademisyen, öğretim görevlisi ve profesör maaşları ne kadar oldu? Ocak 2026 memur zam oranları açıklandı

Akademisyen, profesör, öğretim görevlisi, doçent maaşı yüzde kaç zamlandı, ne kadar oldu gibi sorular vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk 6 ayında alacağı zam netlik kazandı. Memur ve memur emeklilerinin yanı sıra akademisyen, profesör, öğretim görevlisi ve doçentlerin maaşları da güncellendi. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte güncel olarak profesörler 111 bin 348 lira, araştırma görevlileri ise 73 bin 792 lira olarak belirlenmişti. Akademisyenler, profesörler, araştırma görevlisi ve doçentler unvanlarına göre 2026 Ocak ayında da zam alacaklar. Peki 2026 Ocak akademisyen, öğretim görevlisi, profesör, doçent maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı, zamlı maaş ne kadar?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Akademisyen, öğretim görevlisi ve profesör maaşları ne kadar oldu? Ocak 2026 memur zam oranları açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 10:30

2026 zamlı akademisyen maaşları belli oldu. TÜİK tarafından 5 Ocak 2026 Pazartesi günü 2025 Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından 2026 Ocak-Haziran aylarında akademisyen, profesör, öğretim görevlisi ve doçentlerin alacağı maaş güncellendi. Aralık ayı enflasyon rakamları öncesinde akademisyenler, profesörler, öğretim görevlisi ve doçentler toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 17,57 zammı garantilemişti. Bu zammın üzerine 2025 Aralık ayı enflasyon farkı da eklenince akademisyenler, profesörler, öğretim görevlisi ve doçentlerin yüzde kaç zam aldığı belli oldu. Vatandaşlar tarafından 2026 akademisyen, öğretim görevlisi, profesör, doçent maaşı ne kadar olduğu, yüzde kaç zamlandığı merak ediliyor.

Akademisyen, öğretim görevlisi ve profesör maaşları ne kadar oldu? Ocak 2026 memur zam oranları açıklandı

AKADEMİSYEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2026?

Araştırma görevlilerinin maaşları 2025 Temmuz ayında yapılan zammın ardından 63 bin 877 liradan, 73 bin 792 liraya yükselmişti. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 Aralık ayı enflasyonu 0,89 oldu. 6 aylık enflasyon farkı ve 8. Toplu Sözleşme zammı dikkate alındığında akademisyen maaşlarına 18,6 oranında zam yapılacak. Bu kapsamda akademisyen maaşları 8. Toplu Sözleşme'den gelen 1000 lira taban aylığıyla birlikte 87 bin 517 liraya olacak.

Akademisyen, öğretim görevlisi ve profesör maaşları ne kadar oldu? Ocak 2026 memur zam oranları açıklandı

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, DOÇENT, PROFESÖR MAAŞ TABLOSU 2026

TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkı verilerine göre doçent, öğretim görevlisi, profesörler toplam yüzde 18,6 oranında zam ve 1000 lira taban aylığı desteği alacaklar. Yüzde 18,6 zam oranı ve 1000 lira taban aylığı desteğine göre profesörlerin maaşları 111 bin 348 liradan 133 bin 58 liraya yükselecek.

Hatırlatma: Yapılan hesaplamalara ek ders gibi ödemeler dahil edilmemiştir ve ortalama maaşlardır.

Akademisyen, öğretim görevlisi ve profesör maaşları ne kadar oldu? Ocak 2026 memur zam oranları açıklandı

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, DOÇENT, PROFESÖR, AKADEMİSYEN MAAŞLARI YÜZDE KAÇ ZAMLANDI 2026?

TÜİK verilerine göre 5 aylık enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşmişti. Toplu sözleşme zammından gelen yüzde 11 eklendiğinde akademisyenler, öğretim görevlisi, profesörler ve doçentlerin maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 18,6 oranında zam yapılacak. Bu rakama 1000 lira ise taban aylığı artışı gerçekleştirilecek.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.