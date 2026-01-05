Memur maaşları zam oranı listesi belli oldu 2026: Memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Memurların maaşları zam oranı listesi belli oldu. Bilindiği üzere memur maaşları her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki kere zamlanıyor. Bu zamlar enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Bu yılda her yıl olduğu gibi Aralık 2025 enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur zamları netlik kazandı. TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da 2025 Aralık ayı enflasyon rakamları duyuruldu. Kasım ayında memurlar yüzde yüzde 17,57 oranında zam almayı garantilemişti. Bu orana 2025 Aralık ayı enflasyon verileri de eklenerek 2026 Ocak-Haziran dönemi memur maaş zammı netlik kazandı. Milyonlarca memuru doğrudan, dolaylı yoldan ise birçok vatandaşı etkileyen memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı soruları gündeme geldi.
TÜİK verilerine göre 5 aylık enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda geçtiğimiz Kasım ayında 8. Dönem Toplu Sözleşme ile birlikte yüzde 17,57 oranında zammı ve 1000 TL taban aylıklara artışı garantilemişti.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 Aralık ayı enflasyon aylık 0,89 oldu. Bu kapsamda memur maşlarına yüzde 18,6 oranında zam ve 1000 TL taban aylıklara artış yapılacak. Bu kapsamda 52 bin 617 TL alan üniversite mezunu memurun 2026 Ocak ayı itibarıyla maaşı 62 bin 285 liraya yükseldi.
Hatırlatma: Maaş hesaplamalarına bölgesel ödemeler, yabancı dil tazminatı gibi hesaplamalar dahil edilmemiştir.
Memur maaşlarına geçtiğimiz kasım ayı itibarıyla yüzde 17,57 oranında zam yapılması ve 1000 TL taban aylıklara artış yapılması garantilenmişti. Bu rakama TÜİK tarafından açıklanan 2025 Aralık ayı enflasyon verileri eklendiğinde 2026 Ocak-Haziran döneminde memurlara yüzde 18,46 oranında zam yapılacak. Ayrıca 8. Dönem Toplu Sözleşme zammı ile birlikte 1000 TL taban aylıklarda artış gerçekleştirilecek.
Memur maaşlarına 2025 Aralık enflasyon beklentilerine göre yapılacak olan zamların şöyle olması bekleniyor:
Şube Müdürü
Temmuz–Aralık: 76.659 TL
Yeni Ocak–Haziran: 90.918 TL
Artış: 14.259 TL
Memur
Temmuz–Aralık: 52.617 TL
Yeni Ocak–Haziran: 62.404 TL
Artış: 9.787 TL
Uzman Öğretmen
Temmuz–Aralık: 67.766 TL
Yeni Ocak–Haziran: 80.370 TL
Artış: 12.604 TL
Öğretmen
Temmuz–Aralık: 61.146 TL
Yeni Ocak–Haziran: 72.519 TL
Artış: 11.373 TL
Başkomiser
Temmuz–Aralık: 74.490 TL
Yeni Ocak–Haziran: 88.345 TL
Artış: 13.855 TL
Polis Memuru
Temmuz–Aralık: 68.084 TL
Yeni Ocak–Haziran: 80.748 TL
Artış: 12.664 TL
Uzman Doktor
Temmuz–Aralık: 126.119 TL
Yeni Ocak–Haziran: 149.577 TL
Artış: 23.458 TL
Hemşire
Temmuz–Aralık: 61.759 TL
Yeni Ocak–Haziran: 73.246 TL
Artış: 11.487 TL
Mühendis
Temmuz–Aralık: 78.200 TL
Yeni Ocak–Haziran: 92.745 TL
Artış: 14.545 TL
Teknisyen
Temmuz–Aralık: 54.547 TL
Yeni Ocak–Haziran: 64.693 TL
Artış: 10.146 TL
Profesör
Temmuz–Aralık: 111.348 TL
Yeni Ocak–Haziran: 132.059 TL
Artış: 20.711 TL
Araştırma Görevlisi
Temmuz–Aralık: 73.792 TL
Yeni Ocak–Haziran: 87.517 TL
Artış: 13.725 TL
Vaiz
Temmuz–Aralık: 63.916 TL
Yeni Ocak–Haziran: 75.804 TL
Artış: 11.888 TL
Avukat
Temmuz–Aralık: 73.515 TL
Yeni Ocak–Haziran: 87.189 TL
Artış: 13.674 TL
Bekçi
Temmuz–Aralık: 56.120 TL
Yeni Ocak–Haziran: 66.558 TL
Artış: 10.438 TL
Zabıta
Temmuz–Aralık: 50.502 TL
Yeni Ocak–Haziran: 59.895 TL
Artış: 9.393 TL
HATIRLATMA: Memur maaşı kesin zam oranları TÜİK tarafından açıklanan 2025 Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından netlik kazandı.