Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Memur maaşları zam oranı listesi belli oldu 2026: Memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı?

Memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı soruları enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00'da geçtiğimiz ayın enflasyon verileri açıklandı. Verilerin açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ve 2026 Ocak memur zammı netlik kazandı. 8. Dönem Toplu Sözleşme'ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 zam yapılacak ve taban aylıklara 1000 TL'lik ek artış uygulanacak. Vatandaşlar tarafından memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı sorularının cevapları merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Memur maaşları zam oranı listesi belli oldu 2026: Memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 10:51

Memurların maaşları zam oranı listesi belli oldu. Bilindiği üzere memur maaşları her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki kere zamlanıyor. Bu zamlar enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Bu yılda her yıl olduğu gibi Aralık 2025 enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur zamları netlik kazandı. TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da 2025 Aralık ayı enflasyon rakamları duyuruldu. Kasım ayında memurlar yüzde yüzde 17,57 oranında zam almayı garantilemişti. Bu orana 2025 Aralık ayı enflasyon verileri de eklenerek 2026 Ocak-Haziran dönemi memur maaş zammı netlik kazandı. Milyonlarca memuru doğrudan, dolaylı yoldan ise birçok vatandaşı etkileyen memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı soruları gündeme geldi.

Memur maaşları zam oranı listesi belli oldu 2026: Memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı?

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2026?

TÜİK verilerine göre 5 aylık enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda geçtiğimiz Kasım ayında 8. Dönem Toplu Sözleşme ile birlikte yüzde 17,57 oranında zammı ve 1000 TL taban aylıklara artışı garantilemişti.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 Aralık ayı enflasyon aylık 0,89 oldu. Bu kapsamda memur maşlarına yüzde 18,6 oranında zam ve 1000 TL taban aylıklara artış yapılacak. Bu kapsamda 52 bin 617 TL alan üniversite mezunu memurun 2026 Ocak ayı itibarıyla maaşı 62 bin 285 liraya yükseldi.

Hatırlatma: Maaş hesaplamalarına bölgesel ödemeler, yabancı dil tazminatı gibi hesaplamalar dahil edilmemiştir.

Memur maaşları zam oranı listesi belli oldu 2026: Memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı?

MEMUR MAAŞLARI YÜZDE KAÇ ZAMLANDI 2026?

Memur maaşlarına geçtiğimiz kasım ayı itibarıyla yüzde 17,57 oranında zam yapılması ve 1000 TL taban aylıklara artış yapılması garantilenmişti. Bu rakama TÜİK tarafından açıklanan 2025 Aralık ayı enflasyon verileri eklendiğinde 2026 Ocak-Haziran döneminde memurlara yüzde 18,46 oranında zam yapılacak. Ayrıca 8. Dönem Toplu Sözleşme zammı ile birlikte 1000 TL taban aylıklarda artış gerçekleştirilecek.

Memur maaşları zam oranı listesi belli oldu 2026: Memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı?

MEMUR MAAŞLARI ZAM ORANI LİSTESİ 2026

Memur maaşlarına 2025 Aralık enflasyon beklentilerine göre yapılacak olan zamların şöyle olması bekleniyor:

Şube Müdürü
Temmuz–Aralık: 76.659 TL
Yeni Ocak–Haziran: 90.918 TL
Artış: 14.259 TL

Memur
Temmuz–Aralık: 52.617 TL
Yeni Ocak–Haziran: 62.404 TL
Artış: 9.787 TL

Uzman Öğretmen
Temmuz–Aralık: 67.766 TL
Yeni Ocak–Haziran: 80.370 TL
Artış: 12.604 TL

Öğretmen
Temmuz–Aralık: 61.146 TL
Yeni Ocak–Haziran: 72.519 TL
Artış: 11.373 TL

Başkomiser
Temmuz–Aralık: 74.490 TL
Yeni Ocak–Haziran: 88.345 TL
Artış: 13.855 TL

Memur maaşları zam oranı listesi belli oldu 2026: Memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı?

Polis Memuru
Temmuz–Aralık: 68.084 TL
Yeni Ocak–Haziran: 80.748 TL
Artış: 12.664 TL

Uzman Doktor
Temmuz–Aralık: 126.119 TL
Yeni Ocak–Haziran: 149.577 TL
Artış: 23.458 TL

Hemşire
Temmuz–Aralık: 61.759 TL
Yeni Ocak–Haziran: 73.246 TL
Artış: 11.487 TL

Mühendis
Temmuz–Aralık: 78.200 TL
Yeni Ocak–Haziran: 92.745 TL
Artış: 14.545 TL

Teknisyen
Temmuz–Aralık: 54.547 TL
Yeni Ocak–Haziran: 64.693 TL
Artış: 10.146 TL

Memur maaşları zam oranı listesi belli oldu 2026: Memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı?

Profesör
Temmuz–Aralık: 111.348 TL
Yeni Ocak–Haziran: 132.059 TL
Artış: 20.711 TL

Araştırma Görevlisi
Temmuz–Aralık: 73.792 TL
Yeni Ocak–Haziran: 87.517 TL
Artış: 13.725 TL

Vaiz
Temmuz–Aralık: 63.916 TL
Yeni Ocak–Haziran: 75.804 TL
Artış: 11.888 TL

Avukat
Temmuz–Aralık: 73.515 TL
Yeni Ocak–Haziran: 87.189 TL
Artış: 13.674 TL

Bekçi
Temmuz–Aralık: 56.120 TL
Yeni Ocak–Haziran: 66.558 TL
Artış: 10.438 TL

Zabıta
Temmuz–Aralık: 50.502 TL
Yeni Ocak–Haziran: 59.895 TL
Artış: 9.393 TL

HATIRLATMA: Memur maaşı kesin zam oranları TÜİK tarafından açıklanan 2025 Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından netlik kazandı.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.