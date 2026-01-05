Memur maaşları zam oranı listesi belli oldu 2026: Memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı?

Memurların maaşları zam oranı listesi belli oldu. Bilindiği üzere memur maaşları her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki kere zamlanıyor. Bu zamlar enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Bu yılda her yıl olduğu gibi Aralık 2025 enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur zamları netlik kazandı. TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da 2025 Aralık ayı enflasyon rakamları duyuruldu. Kasım ayında memurlar yüzde yüzde 17,57 oranında zam almayı garantilemişti. Bu orana 2025 Aralık ayı enflasyon verileri de eklenerek 2026 Ocak-Haziran dönemi memur maaş zammı netlik kazandı. Milyonlarca memuru doğrudan, dolaylı yoldan ise birçok vatandaşı etkileyen memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı soruları gündeme geldi.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2026?

TÜİK verilerine göre 5 aylık enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda geçtiğimiz Kasım ayında 8. Dönem Toplu Sözleşme ile birlikte yüzde 17,57 oranında zammı ve 1000 TL taban aylıklara artışı garantilemişti.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 Aralık ayı enflasyon aylık 0,89 oldu. Bu kapsamda memur maşlarına yüzde 18,6 oranında zam ve 1000 TL taban aylıklara artış yapılacak. Bu kapsamda 52 bin 617 TL alan üniversite mezunu memurun 2026 Ocak ayı itibarıyla maaşı 62 bin 285 liraya yükseldi.

Hatırlatma: Maaş hesaplamalarına bölgesel ödemeler, yabancı dil tazminatı gibi hesaplamalar dahil edilmemiştir.

MEMUR MAAŞLARI YÜZDE KAÇ ZAMLANDI 2026?

Memur maaşlarına geçtiğimiz kasım ayı itibarıyla yüzde 17,57 oranında zam yapılması ve 1000 TL taban aylıklara artış yapılması garantilenmişti. Bu rakama TÜİK tarafından açıklanan 2025 Aralık ayı enflasyon verileri eklendiğinde 2026 Ocak-Haziran döneminde memurlara yüzde 18,46 oranında zam yapılacak. Ayrıca 8. Dönem Toplu Sözleşme zammı ile birlikte 1000 TL taban aylıklarda artış gerçekleştirilecek.

MEMUR MAAŞLARI ZAM ORANI LİSTESİ 2026

Memur maaşlarına 2025 Aralık enflasyon beklentilerine göre yapılacak olan zamların şöyle olması bekleniyor:

Şube Müdürü

Temmuz–Aralık: 76.659 TL

Yeni Ocak–Haziran: 90.918 TL

Artış: 14.259 TL

Memur

Temmuz–Aralık: 52.617 TL

Yeni Ocak–Haziran: 62.404 TL

Artış: 9.787 TL

Uzman Öğretmen

Temmuz–Aralık: 67.766 TL

Yeni Ocak–Haziran: 80.370 TL

Artış: 12.604 TL

Öğretmen

Temmuz–Aralık: 61.146 TL

Yeni Ocak–Haziran: 72.519 TL

Artış: 11.373 TL

Başkomiser

Temmuz–Aralık: 74.490 TL

Yeni Ocak–Haziran: 88.345 TL

Artış: 13.855 TL

Polis Memuru

Temmuz–Aralık: 68.084 TL

Yeni Ocak–Haziran: 80.748 TL

Artış: 12.664 TL

Uzman Doktor

Temmuz–Aralık: 126.119 TL

Yeni Ocak–Haziran: 149.577 TL

Artış: 23.458 TL

Hemşire

Temmuz–Aralık: 61.759 TL

Yeni Ocak–Haziran: 73.246 TL

Artış: 11.487 TL

Mühendis

Temmuz–Aralık: 78.200 TL

Yeni Ocak–Haziran: 92.745 TL

Artış: 14.545 TL

Teknisyen

Temmuz–Aralık: 54.547 TL

Yeni Ocak–Haziran: 64.693 TL

Artış: 10.146 TL

Profesör

Temmuz–Aralık: 111.348 TL

Yeni Ocak–Haziran: 132.059 TL

Artış: 20.711 TL

Araştırma Görevlisi

Temmuz–Aralık: 73.792 TL

Yeni Ocak–Haziran: 87.517 TL

Artış: 13.725 TL

Vaiz

Temmuz–Aralık: 63.916 TL

Yeni Ocak–Haziran: 75.804 TL

Artış: 11.888 TL

Avukat

Temmuz–Aralık: 73.515 TL

Yeni Ocak–Haziran: 87.189 TL

Artış: 13.674 TL

Bekçi

Temmuz–Aralık: 56.120 TL

Yeni Ocak–Haziran: 66.558 TL

Artış: 10.438 TL

Zabıta

Temmuz–Aralık: 50.502 TL

Yeni Ocak–Haziran: 59.895 TL

Artış: 9.393 TL

HATIRLATMA: Memur maaşı kesin zam oranları TÜİK tarafından açıklanan 2025 Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından netlik kazandı.