Dereceye göre öğretmen maaş zammı 2026 Ocak: Zamlı öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar oldu?

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına sahip öğretmenler, normal öğretmenlere kıyasla daha yüksek maaş alıyor. Son olarak 2025 yılının Temmuz ayında 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 61 bin lira seviyesine ulaşmıştı. Uzman öğretmenlerin maaşı ise 67 bin seviyesindeydi. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları, öğretmen maaşlarını doğrudan etkileyecek. 2 milyondan fazla öğretmen ise maaş zammına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu 5 Ocak Pazartesi günü açıkladı. Peki Öğretmen maaş zammı % kaç oldu, kaç TL zamlandı? İşte, öğretmen maaşı son dakika gelişmeleri…

ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2026 NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak gerçekleşti. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18,6 oldu.



1/4 derecesindeki öğretmen maaşı güncel olarak 61 bin 146 lira olarak yatırılıyor. Maaşın %18,5 zamlanması durumunda yeni maaş 11 bin 373 lira artacak ve 72 bin 519 liraya ulaşacak.

Uzman öğretmen maaşı ise Temmuz ayında yapılan zamla beraber 67 bin 766 lira olmuştu. %18,5 zamlanması durumunda maaşı 12 bin 604 lira zamlanacak ve 80 bin 370 lira olacak.

BEKLENTİYE GÖRE ZAMLI MAAŞLAR HESAPLANDI

Yıl sonu enflasyon tahminine göre memur maaşlarına gelecek artışın %18,5 seviyesinde olması bekleniyor. Beklentiye göre öğretmenlerin yanı sıra şube müdür, memur, başkomiser, polis memuru, uzman doktor, hemşire, mühendis, teknisyen, profesör, araştırma görevlisi, vaiz, avukat, bekçi ve zabıta maaşları hesaplandı. İşte, maaş hesaplaması…

Şube müdürü mevcut maaşı: 76 bin 659 lira

Şube müdür beklentiye göre zamlı maaş: 790 bin 841 lira

Memur güncel maaşı: 52 bin 617 lira

Memur beklentiye göre zamlı maaşı: 62 bin 351 lira

Başkomiser güncel maaşı: 74 bin 490 lira

Başkomiser beklentiye göre zamlı maaşı: 88 bin 271 lira

Hemşire güncel maaş: 61 bin 759 lira

Hemşire beklentiye göre zamlı maaş: 73 bin 185 lira

Mühendis güncel maaş: 78 bin 200 lira

Mühendis beklentiye göre zamlı maaşı 92 bin 667 lira

Profesör güncel maaş: 111 bin 348 lira

Profesör beklentiye göre zamlı maaş: 131 bin 947 lira

Araştırma görevlisi güncel maaş: 73 bin 792 lira

Araştırma görevlisi beklentiye göre zamlı maaş: 87 bin 444 lira

NOT: YUKARIDAKİ HESAPLAMALAR ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

ARALIK AYI ENFLASYONU BELLİ OLUYOR

Türkiye İstatistik Kurumu milyonlarca memur ve emeklinin beklediği Aralık ayı enflasyonunu saat 10:00'da açıklayacak. 5 Ocak'ta açıklanacak rakamların ardından memur ve emeklilerin alacağı zam oranları kesinleşecek.

Memur maaşına göre engelli aylığı, evde bakım maaşı, 65 yaş parası, bedelli askerlik ve diğer birçok sosyal ödeme yeniden hesaplanacak. Dul ve yetim maaşı ise emekli maaşlarına yapılacak zamla birlikte belli olacak.