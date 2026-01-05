Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Dereceye göre öğretmen maaş zammı 2026 Ocak: Zamlı öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar oldu?

Öğretmen maaş zammı son dakika belli oldu. TÜİK, Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Memur maaşlarına yeni yılda yapılacak zam oranı yüzde 18,6 oldu. Öğretmenlerin yanı sıra üniversitelerde görev yapan profesör, araştırma görevlisi, okutman ve akademisyenlerin maaşları da zamlanacak. Memur maaşlarının yanı sıra birçok sosyal ödemede 2026 yılı ile birlikte değişti. Memur maaşlarının yanı sıra birçok sosyal ödemede 2026 yılı ile birlikte değişiyor. Asgari ücret zammına gelen %27’lik artışın ardından gözler memur maaşlarına çevrildi. Öğretmen maaşları, dereceye göre farklılık gösteriyor. Peki Zamlı öğretmen maaşları 2026 ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? İşte, öğretmen maaş zammı hesaplaması…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dereceye göre öğretmen maaş zammı 2026 Ocak: Zamlı öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 10:30

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına sahip öğretmenler, normal öğretmenlere kıyasla daha yüksek maaş alıyor. Son olarak 2025 yılının Temmuz ayında 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 61 bin lira seviyesine ulaşmıştı. Uzman öğretmenlerin maaşı ise 67 bin seviyesindeydi. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları, öğretmen maaşlarını doğrudan etkileyecek. 2 milyondan fazla öğretmen ise maaş zammına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu 5 Ocak Pazartesi günü açıkladı. Peki Öğretmen maaş zammı % kaç oldu, kaç TL zamlandı? İşte, öğretmen maaşı son dakika gelişmeleri…

ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2026 NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak gerçekleşti. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18,6 oldu.

1/4 derecesindeki öğretmen maaşı güncel olarak 61 bin 146 lira olarak yatırılıyor. Maaşın %18,5 zamlanması durumunda yeni maaş 11 bin 373 lira artacak ve 72 bin 519 liraya ulaşacak.

Uzman öğretmen maaşı ise Temmuz ayında yapılan zamla beraber 67 bin 766 lira olmuştu. %18,5 zamlanması durumunda maaşı 12 bin 604 lira zamlanacak ve 80 bin 370 lira olacak.

Dereceye göre öğretmen maaş zammı 2026 Ocak: Zamlı öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar oldu?

BEKLENTİYE GÖRE ZAMLI MAAŞLAR HESAPLANDI

Yıl sonu enflasyon tahminine göre memur maaşlarına gelecek artışın %18,5 seviyesinde olması bekleniyor. Beklentiye göre öğretmenlerin yanı sıra şube müdür, memur, başkomiser, polis memuru, uzman doktor, hemşire, mühendis, teknisyen, profesör, araştırma görevlisi, vaiz, avukat, bekçi ve zabıta maaşları hesaplandı. İşte, maaş hesaplaması…

Şube müdürü mevcut maaşı: 76 bin 659 lira

Şube müdür beklentiye göre zamlı maaş: 790 bin 841 lira

Memur güncel maaşı: 52 bin 617 lira

Memur beklentiye göre zamlı maaşı: 62 bin 351 lira

Başkomiser güncel maaşı: 74 bin 490 lira

Başkomiser beklentiye göre zamlı maaşı: 88 bin 271 lira

Hemşire güncel maaş: 61 bin 759 lira

Hemşire beklentiye göre zamlı maaş: 73 bin 185 lira

Mühendis güncel maaş: 78 bin 200 lira

Mühendis beklentiye göre zamlı maaşı 92 bin 667 lira

Profesör güncel maaş: 111 bin 348 lira

Profesör beklentiye göre zamlı maaş: 131 bin 947 lira

Araştırma görevlisi güncel maaş: 73 bin 792 lira

Araştırma görevlisi beklentiye göre zamlı maaş: 87 bin 444 lira

Dereceye göre öğretmen maaş zammı 2026 Ocak: Zamlı öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar oldu?

NOT: YUKARIDAKİ HESAPLAMALAR ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

ARALIK AYI ENFLASYONU BELLİ OLUYOR

Türkiye İstatistik Kurumu milyonlarca memur ve emeklinin beklediği Aralık ayı enflasyonunu saat 10:00'da açıklayacak. 5 Ocak'ta açıklanacak rakamların ardından memur ve emeklilerin alacağı zam oranları kesinleşecek.

Memur maaşına göre engelli aylığı, evde bakım maaşı, 65 yaş parası, bedelli askerlik ve diğer birçok sosyal ödeme yeniden hesaplanacak. Dul ve yetim maaşı ise emekli maaşlarına yapılacak zamla birlikte belli olacak.

ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.