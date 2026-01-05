Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Üniversitede skandal! Okuldaki tüm kız öğrencilerin fotoğraflarını ele geçirdiler: Site kurup oylama yaptılar

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. 2001 yılından itibaren tüm kadın öğrencilerin fotoğraflarını kurdukları internet sitesine yükleyen grubun yaptığı 'kim daha seksi' oylaması tepki çekti. Oylama ifşa olunca helallik isteyen grup apar topar internet sitesini sildi. İşte detaylar...

Üniversitede skandal! Okuldaki tüm kız öğrencilerin fotoğraflarını ele geçirdiler: Site kurup oylama yaptılar
Haber Merkezi
05.01.2026
05.01.2026
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yaşanan veri sızıntısı skandalı sosyal medyada gündem oldu. Bir grubun kurduğu internet sitesinde yapılan oylamalar büyük tepki çekti. Üniversitenin kurulduğu yıl olan 2001’den bu yana öğrenim gören tüm kadınların fotoğraflarını ele geçiren grup, bir site kurarak kadınları oyladı. 'Kim daha seksi' oylaması yapan grup ifşa olunca da ne yapacağını bilemedi. Önce helallik butonu ekleyen grup daha sonra apar topa siteyi kapattı.

Üniversitede skandal! Okuldaki tüm kız öğrencilerin fotoğraflarını ele geçirdiler: Site kurup oylama yaptılar

TEPKİ ALINCA SİTE KAPANDI

Ege'de Son Söz internet sitesinin haberine göre olaya tepki gösteren kadınlar, internet sitesini sosyal medyanın gündemine taşıdı. Kısa süre içerisinde büyük tepkiler çeken internet sitesi dün itibarıyla kapatıldı.

'HELALLİK' İSTEYİP GİTTİLER

İnternet sitesi kapatılırken, sitenin kurucusu ‘helallik’ adı altında bir veda mesajı yayınladı.

Yayınlanan mesaj şu şekilde:

"Kırdıysam, bilmeden incittiysem veya üzerinizde bir hakkım kalmışsa; niyetim her zaman iyilikten yanaydı. Kimseyi bilerek rahatsızlık edecek bir davranışta bulunmak istemedim. Yaşananlar için çok özür dilerim. Bütün dosyaları kalıcı olarak sildim. Benim sizin üzerinizde hardal tanesi kadar hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin."

Üniversitede skandal! Okuldaki tüm kız öğrencilerin fotoğraflarını ele geçirdiler: Site kurup oylama yaptılar
