Manisa’nın Akhisar ilçesinde tırın otobüse arkadan çarpması sonucunda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Manisa'da 11 kişinin can verdiği kazanın görüntüleri çıktı! Otobüs şoförünün hatası felaketi getirmiş Manisa’nın Akhisar ilçesinde tırın tur otobüsüne arkadan çarpması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, O5 İzmir-İstanbul otoyolu İzmir istikameti Akhisar gişeleri bağlantı yolu kavşağında meydana geldi. EDS görüntülerinde, otobüsün otobanda önce durduğu, ardından geri geri gitmeye çalıştığı sırada tırın çarptığı görüldü. Kazada yaralanan 27 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı kaza için 3 cumhuriyet savcısı görevlendirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında otobüs şoförü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile tır şoförü H.K. gözaltına alındı.

Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın tur otobüsüne çarptığı anlar kaydedilirken otobüsün, otobanda önce durduğu ardından geri geri gitmeye çalıştığı, bu sırada da tırın çarptığı görüldü.

11 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 27 KİŞİ YARALANDI

O5 İzmir-İstanbul otoyolu İzmir istikameti Akhisar gişeleri bağlantı yolu kavşağında, M.A. idaresindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsü ile H.K. yönetimindeki 78 YD 559 plakalı tırın çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

3 ŞOFÖR GÖZALTINDA

Kazanın ardından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, yürütülen soruşturma kapsamında otobüs şoförü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile tır şoförü H.K. gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.