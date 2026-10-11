Manisa'da 11 kişinin can verdiği kazanın görüntüleri çıktı! Otobüs şoförünün hatası felaketi getirmiş

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İstanbul
Manisa’nın Akhisar ilçesinde tırın otobüse arkadan çarpması sonucunda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın tur otobüsüne çarptığı anlar kaydedilirken otobüsün, otobanda önce durduğu ardından geri geri gitmeye çalıştığı, bu sırada da tırın çarptığı görüldü.
O5 İzmir-İstanbul otoyolu İzmir istikameti Akhisar gişeleri bağlantı yolu kavşağında, M.A. idaresindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsü ile H.K. yönetimindeki 78 YD 559 plakalı tırın çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazanın ardından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, yürütülen soruşturma kapsamında otobüs şoförü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile tır şoförü H.K. gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.