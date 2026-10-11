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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 13:27

Manisa'da feci kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinden geçen İstanbul-İzmir Otobanı'nda feci bir trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü ile bir çekici çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken otobanda can pazarı yaşandı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 13:27

’nın ilçesinde İstanbul otobanında çekici ile tur otobüsü otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralanırken 11 kişi hayatını kaybetti.

HABERİN ÖZETİ

Manisa'da feci kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İstanbul-İzmir Otoyolu Akhisar mevkisinde meydana gelen yolcu otobüsü ile TIR çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu Akhisar mevkisinde bir yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışmasıyla meydana geldi.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Çok sayıda yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak hastanelere sevk edildi.
Feci kaza nedeniyle otoyolun ilgili istikametinde trafik durma noktasına geldi.
Güvenlik güçleri ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağlıyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Manisa'da feci kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı

Edinilen son dakika bilgisine göre kaza, Akhisar mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüste bulunan yolcular savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, ve ekibi yönlendirildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 11 ÖLÜ,  27 YARALI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde 11 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 26 kişi ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak ambulanslarla Akhisar ve Manisa'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavilerine başlanırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Manisa'da feci kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı

OTOBANDA ULAŞIMA KAZA ENGELİ

Feci kaza nedeniyle İstanbul-İzmir Otobanı'nın kaza meydana gelen istikametinde trafik durma noktasına geldi. Güvenlik güçleri otoyolda yeni bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ekiplerin kaza yapan araçları yoldan kaldırma ve yolu yeniden trafiğe açma çalışmaları sürüyor.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA 

Manisa Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kaza ile ilgili şu ifadelere yer verdi: 

"Bugün 11.11’de Akhisar otoban girişi yakınında Bursadan  İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin  kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır. Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır."

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Kazanın ardından süreci yakından takip ettiklerini belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yayımladığı mesajda acı bilançoyu ve taziye temennilerini şu ifadelerle paylaştı:

"Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır. Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin."

 

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#akhisar
#istanbul-izmir otoyolu
#Gündem
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