Manisa'da feci kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı

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İstanbul
Manisa’nın Akhisar ilçesinde İstanbul otobanında çekici ile tur otobüsü otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralanırken 11 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen son dakika bilgisine göre kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu Akhisar mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüste bulunan yolcular savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi yönlendirildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde 11 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 26 kişi ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak ambulanslarla Akhisar ve Manisa'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavilerine başlanırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Feci kaza nedeniyle İstanbul-İzmir Otobanı'nın kaza meydana gelen istikametinde trafik durma noktasına geldi. Güvenlik güçleri otoyolda yeni bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ekiplerin kaza yapan araçları yoldan kaldırma ve yolu yeniden trafiğe açma çalışmaları sürüyor.
Manisa Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kaza ile ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Bugün 11.11’de Akhisar otoban girişi yakınında Bursadan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır. Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır."
Kazanın ardından süreci yakından takip ettiklerini belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yayımladığı mesajda acı bilançoyu ve taziye temennilerini şu ifadelerle paylaştı:
"Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır. Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin."