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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 12:16

İşverenden tarihsiz istifa hamlesi! Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar

Özel sektörde kötü niyetli işverenlerin kıdemli çalışanların tazminatını yakmak için başvurduğu "tarihsiz dilekçe" tuzağı Bölge Adliye Mahkemesi'nden (BAM) döndü. Başka bir projeye geçmek isterken imzaladığı tarihsiz belge istifa dilekçesi sayılan güvenlik görevlisinin açtığı davada mahkeme son noktayı koydu. Tarihsiz belgelerin gerçek bir istifa sayılamayacağına hükmeden BAM, işçinin işe iadesine ve işverenin 57 bin 240 TL tazminat ödemesine karar verdi. İşte emsal kararın detayları...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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İşverenden tarihsiz istifa hamlesi! Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 12:16

’da yıllarca özel güvenlik görevlisi olarak çalışan M.K., işverenin projeleri arasında geçiş yapacağı sırada el yazısıyla "Çalışmış olduğunuz projenizden başka bir projede çalışmak için ayrılıyorum" şeklinde bir belge imzaladı. Ancak işveren, bu belgedeki tarih eksikliğinden faydalanarak çalışanı 'ya "Kod 03" (istifa) ile bildirdi ve tazminatsız şekilde işten çıkardı.

HABERİN ÖZETİ

İşverenden tarihsiz istifa hamlesi! Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Bursa'da işverenin tarihsiz belge üzerinden SGK'ya 'istifa' (Kod 03) olarak bildirdiği bir özel güvenlik görevlisi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin emsal kararıyla işe iade edildi ve tazminat kazandı.
İşveren, el yazısıyla imzalatılan tarihsiz belgeyi gerekçe göstererek çalışanı SGK'ya 'istifa' (Kod 03) ile bildirdi.
Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi, tarihsiz belgenin gerçek bir istifa iradesi taşımadığına karar verdi.
Mahkeme, işverenin feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine ve işe başlatılmaması halinde 57.240 TL tazminat ödenmesine hükmetti.
İş hukuku uzmanları, işe girerken veya şirket içi görev değişikliklerinde imzalatılan tarihsiz evrakların hukuki geçerliliğinin olmadığını vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Haksızlığa uğradığını belirten M.K., feshin geçersizliğinin tespiti, işe iade ve tazminat talebiyle ’nin yolunu tuttu.

BAM 8. HUKUK DAİRESİ: "TARİHSİZ BELGE İSTİFA SAYILMAZ"

Yerel mahkemenin işçi lehine verdiği kararı işverenin istinafa taşıması üzerine dosya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 8. Hukuk Dairesi’ne geldi. Dosyayı inceleyen BAM, milyonlarca çalışanı koruyan emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kararda, işverenin mahkemeye sunduğu el yazılı dilekçenin tarihsiz olduğu, bu nedenle ne zaman düzenlendiğinin belgeden anlaşılamayacağı ve bunun gerçek bir istifa iradesi taşımadığı vurgulandı.

İşverenden tarihsiz istifa hamlesi! Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar

İŞE İADE VE 57 BİN 240 TL TAZMİNAT KARARI

İspat yükünün işverende olduğunu ancak işverenin istifayı geçerli belgelerle kanıtlayamadığını belirten BAM 8. Hukuk Dairesi, kararında şu ifadelere yer verdi:

"İstifa dilekçesine itibar edilemeyeceği, ispat yükü üzerinde bulunan davalı tarafça iş akdinin davacının istifası ile sona erdiği ispatlanamadığından davanın kabulü yerindedir. İşverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine, işverence işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının takdiren 4 aylık brüt ücreti olan 57 bin 240 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir."

ÇALIŞANLAR DİKKAT: İŞE GİRERKEN VEYA BÖLGELER ARASI GEÇİŞTE İMZALAMAYIN!

İş hukuku uzmanları, bu kararla birlikte işe girerken veya şirket içi görev/proje değişikliklerinde çalışanlara imzalatılan tarihsiz evrakların hukuki geçerliliğinin olmadığını bir kez daha hatırlatıyor. İşçilerin, üzerinde tarih bulunmayan hiçbir ayrılma veya beyan belgesine imza atmaması gerektiği vurgulanıyor.

 

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#bursa
#SGK
#iş mahkemesi
#Mk
#Bam 8. Hukuk Dairesi
#Ekonomi
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