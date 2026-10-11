İşverenden tarihsiz istifa hamlesi! Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar

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İstanbul
Bursa’da yıllarca özel güvenlik görevlisi olarak çalışan M.K., işverenin projeleri arasında geçiş yapacağı sırada el yazısıyla "Çalışmış olduğunuz projenizden başka bir projede çalışmak için ayrılıyorum" şeklinde bir belge imzaladı. Ancak işveren, bu belgedeki tarih eksikliğinden faydalanarak çalışanı SGK'ya "Kod 03" (istifa) ile bildirdi ve tazminatsız şekilde işten çıkardı.
Haksızlığa uğradığını belirten M.K., feshin geçersizliğinin tespiti, işe iade ve tazminat talebiyle İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu.
Yerel mahkemenin işçi lehine verdiği kararı işverenin istinafa taşıması üzerine dosya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 8. Hukuk Dairesi’ne geldi. Dosyayı inceleyen BAM, milyonlarca çalışanı koruyan emsal nitelikte bir karara imza attı.
Kararda, işverenin mahkemeye sunduğu el yazılı dilekçenin tarihsiz olduğu, bu nedenle ne zaman düzenlendiğinin belgeden anlaşılamayacağı ve bunun gerçek bir istifa iradesi taşımadığı vurgulandı.
İspat yükünün işverende olduğunu ancak işverenin istifayı geçerli belgelerle kanıtlayamadığını belirten BAM 8. Hukuk Dairesi, kararında şu ifadelere yer verdi:
"İstifa dilekçesine itibar edilemeyeceği, ispat yükü üzerinde bulunan davalı tarafça iş akdinin davacının istifası ile sona erdiği ispatlanamadığından davanın kabulü yerindedir. İşverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine, işverence işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının takdiren 4 aylık brüt ücreti olan 57 bin 240 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir."
İş hukuku uzmanları, bu kararla birlikte işe girerken veya şirket içi görev/proje değişikliklerinde çalışanlara imzalatılan tarihsiz evrakların hukuki geçerliliğinin olmadığını bir kez daha hatırlatıyor. İşçilerin, üzerinde tarih bulunmayan hiçbir ayrılma veya beyan belgesine imza atmaması gerektiği vurgulanıyor.