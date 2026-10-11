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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı , Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda ‘Ortak Miras, Tek Yürek’ temasıyla düzenlenen ‘Türk Dünyası Gençlik Buluşması’ kapanış programına video mesaj gönderdi.  

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Erdoğan, gençlere destek vereceklerini ve "Dilde, fikirde, işte birlik" hedefini 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ile ileriye taşıyacaklarını belirtti.
Erdoğan, gençlere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.
"Dilde, fikirde, işte birlik" hedefinin altını çizdi.
Bu hedefin ay sonunda Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ile daha ileriye taşınacağını söyledi.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.

Gençlere destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Erdoğan, “Dilde, fikirde, işte birlik” hedefinin ay sonunda ’da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ile daha ileriye taşınacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajında şu ifadeler yer aldı: "Türk Dünyası Gençlik Buluşması programının gençlerimiz başta olmak üzere hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mayıs ayındaki gençlik buluşmamızda müjdesini bizzat verdiğim bu etkinliğin Kocaeli’nde tertiplenmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının farklı köşelerinden organizasyona teşrif eden genç kardeşlerime hoş geldiniz diyor, onların şahsında dost ve kardeş halklarımızın tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. ‘Ortak Miras, Tek Yürek’ şiarıyla Türk dünyasının gençlerini bir araya getiren AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızı, programda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu’nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak ‘dilde, fikirde, işte birlik’ mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara’da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ile bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz. Bu düşüncelerle Türk Dünyası Gençlik Buluşması’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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