Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda ‘Ortak Miras, Tek Yürek’ temasıyla düzenlenen ‘Türk Dünyası Gençlik Buluşması’ kapanış programına video mesaj gönderdi.
Gençlere destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Erdoğan, “Dilde, fikirde, işte birlik” hedefinin ay sonunda Ankara’da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ile daha ileriye taşınacağının altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajında şu ifadeler yer aldı: "Türk Dünyası Gençlik Buluşması programının gençlerimiz başta olmak üzere hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mayıs ayındaki gençlik buluşmamızda müjdesini bizzat verdiğim bu etkinliğin Kocaeli’nde tertiplenmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının farklı köşelerinden organizasyona teşrif eden genç kardeşlerime hoş geldiniz diyor, onların şahsında dost ve kardeş halklarımızın tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. ‘Ortak Miras, Tek Yürek’ şiarıyla Türk dünyasının gençlerini bir araya getiren AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızı, programda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu’nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak ‘dilde, fikirde, işte birlik’ mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara’da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ile bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz. Bu düşüncelerle Türk Dünyası Gençlik Buluşması’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum."