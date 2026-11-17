Emekli maaşlarına yapılması beklenen iyileştirmeye ilişkin yeni formüller gündemdeki yerini korurken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Memur emeklilerinin seyyanen zam, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yüksek refah payı beklentisine değinen Karakaş, Ankara'da konuşulan formülleri değerlendirdi. Her emekliye eşit miktarda seyyanen zam verilmesinin bütçe açısından mümkün görünmediğini belirten Karakaş, ağırlık kazanan seçeneğin oransal refah payı olduğunu söyledi. Karakaş ayrıca en düşük emekli maaşı alanlar için prim gün sayısına göre kademeli bir iyileştirme yapılmasının gündemde olduğunu ifade etti.