TOPLAM DOLULUK ORANI YÜZDE 60’I GEÇTİ

İSKİ tarafından açıklanan 17 Kasım 2026 İstanbul baraj doluluk oranları raporuna göre şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 61,06’ya ulaştı. Bu seviye son 10 yılın en yüksek oranı olurken, bu rakamlara en yakın su seviyesi 2017’de yüzde 54, 38 olarak ölçülmüştü. Öte yandan yine bugün ölçülen su seviyesi geçtiğimiz yılın neredeyse 3 katına ulaşmış durumda.