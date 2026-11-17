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İstanbul
İSKİ baraj doluluk oranlarına ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı. Yaklaşık bir yıl önce susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya olan barajlardaki su seviyesindeki hızlı yükseliş dikkat çekti. Öte yandan tekil doluluk oranlarına bakıldığında şehrin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan 10 baraj arasında Darlık Barajı yüzde 90, Ömerli Barajı ise yüzde 80’lik doluluk oranı ile öne çıktı.
İstanbul barajlarındaki doluluk oranları yüzleri güldürdü. Ekim ve kasım aylarında gerçekleşen yağışlarla hızlı bir şekilde yükselen su seviyesi yüzde 60’ı geride bıraktı. Konum ve kaynak bakımından farklı şartlara sahip olan ve şehrin 10 farklı bölgesinde bulunan barajlardaki tekil doluluk oranları birbirinden farklılık gösterirken, toplam doluluk oranları son bir haftada yüzde iki yükseldi. İşte detaylar…
İSKİ tarafından açıklanan 17 Kasım 2026 İstanbul baraj doluluk oranları raporuna göre şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 61,06’ya ulaştı. Bu seviye son 10 yılın en yüksek oranı olurken, bu rakamlara en yakın su seviyesi 2017’de yüzde 54, 38 olarak ölçülmüştü. Öte yandan yine bugün ölçülen su seviyesi geçtiğimiz yılın neredeyse 3 katına ulaşmış durumda.
İşte İstanbul barajlarında son 10 yılda ölçülen toplam doluluk oranlarının ayrıntıları;
2016: 35,76
2017: 54,38
2018: 47,57
2019: 38,21
2020: 27,28
2021: 42,61
2022:36,33
2023: 17,65
2024:28,25
2025:21,08
2026: 61,06
İstanbul barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 61’i geçerken, tekil doluluk oranlarında ise farklılık yaşanıyor. Bu kapsamda Darlık barajı yüzde 90,45’lik oranla en yüksek su oranına sahip baraj oldu. İşte İstanbul barajlarının tekil doluluk oranlarına ilişkin ayrıntılar;
Ömerli: 80,36
Darlık: 90,45
Elmalı: 66,92
Terkos: 54,04
Alibey: 75,91
Büyükçekmece: 42,21
Sazlıdere: 44,39
Istrancalar: 53,24
Kazandere: 11,7
Pabuçdere: 7,06