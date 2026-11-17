İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüphelinin savcılık ifadeleri alındı. Şüphelilerden 7’si tutuklama, 19’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fon soruşturmasında yeni gelişme: 7 şüpheli daha tutuklandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü fon soruşturması kapsamında 26 şüpheliden 7'si tutuklandı. Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden savcılık ifadeleri alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklama, 19'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklanan 7 şüphelinin isimleri Ali Kıvanç Mızrakoğlu, Didem Muradoğlu, İlkay Öztürk, İsa Yasin Sevinç, İsmail Erdem, Kazım Erdur ve Hilmi Serhan Çapan olarak açıklandı.

FON SORUŞTURMASINDA 7 TUTUKLAMA DAHA

Soruşturma kapsamında tutuklanan 7 şüphelinin isimleri şöyle:

- Ali Kıvanç Mızrakoğlu

- Didem Muradoğlu

- İlkay Öztürk

- İsa Yasin Sevinç

- İsmail Erdem

- Kazım Erdur

- Hilmi Serhan Çapan