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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüphelinin savcılık ifadeleri alındı. Şüphelilerden 7’si tutuklama, 19’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Soruşturma kapsamında tutuklanan 7 şüphelinin isimleri şöyle:
- Ali Kıvanç Mızrakoğlu
- Didem Muradoğlu
- İlkay Öztürk
- İsa Yasin Sevinç
- İsmail Erdem
- Kazım Erdur
- Hilmi Serhan Çapan