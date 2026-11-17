Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışların Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuvvetlenmesi bekleniyor.

İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara ve Ege bölgeleri ile Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yapılan değerlendirmede; Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Yalova ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verildi.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Sağanak yağışların yanı sıra bazı bölgelerde kar yağışı da etkisini gösterecek. İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

SICAKLIKLAR 4 DERECEYE KADAR ARTACAK

Öte yandan yağışlı havaya rağmen hava sıcaklıklarının da yükselişe geçeceği belirtildi. Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artış gösterecek.

17 KASIM SALI GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık Hava Durumu Marmara Bursa 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Çanakkale 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İstanbul 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kırklareli 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ege Denizli 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İzmir 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kıyılarında, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Manisa 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Muğla 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Akdeniz Adana 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Burdur 18°C Parçalı ve çok bulutlu Hatay 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu Ankara 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı Çankırı 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı Eskişehir 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı Konya 18°C Parçalı ve çok bulutlu Batı Karadeniz Bolu 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı Düzce 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı Kastamonu 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı Zonguldak 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı Orta ve Doğu Karadeniz Amasya 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı Rize 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı Samsun 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı Trabzon 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı Doğu Anadolu Erzurum 10°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı Kars 8°C Parçalı bulutlu Malatya 14°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı Van 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı Güneydoğu Anadolu Diyarbakır 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Mardin 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Siirt 16°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Şanlıurfa 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir'in kuzey kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kıyılarında, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya, Karaman dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Artvin dışında) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kars, Ardahan ve Iğdır dışında) yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 8°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı