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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışların Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuvvetlenmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara ve Ege bölgeleri ile Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yapılan değerlendirmede; Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Yalova ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verildi.
Sağanak yağışların yanı sıra bazı bölgelerde kar yağışı da etkisini gösterecek. İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Öte yandan yağışlı havaya rağmen hava sıcaklıklarının da yükselişe geçeceği belirtildi. Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artış gösterecek.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Marmara
|Bursa
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|Çanakkale
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|İstanbul
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|Kırklareli
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Ege
|Denizli
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|İzmir
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kıyılarında, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|Manisa
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Muğla
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Akdeniz
|Adana
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Antalya
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Burdur
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Hatay
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|İç Anadolu
|Ankara
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|Çankırı
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|Eskişehir
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|Konya
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Batı Karadeniz
|Bolu
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|Düzce
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|Kastamonu
|12°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|Zonguldak
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|Orta ve Doğu Karadeniz
|Amasya
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
|Rize
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
|Samsun
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|Trabzon
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
|Doğu Anadolu
|Erzurum
|10°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|Kars
|8°C
|Parçalı bulutlu
|Malatya
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
|Van
|11°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|Güneydoğu Anadolu
|Diyarbakır
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Mardin
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Siirt
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Şanlıurfa
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir'in kuzey kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kıyılarında, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya, Karaman dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Artvin dışında) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
RİZE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kars, Ardahan ve Iğdır dışında) yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 8°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı