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İstanbul
Altın piyasasında satış baskısı 17 Kasım Salı gününde de devam ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan sert satış dalgası, ons fiyatını son 13 ayın en düşük seviyesine taşıdı. Altın, yeni işlem gününde sınırlı tepki alımlarıyla toparlanmaya çalışıyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 17 Kasım Salı 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.271,122
SATIŞ: 6.271,997
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.268,00
SATIŞ: 10.357,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 40.368,33
SATIŞ: 41.166,44
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 40.995,00
SATIŞ: 41.265,00
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.560,00 ₺
Yarım Altın Satış: 20.709,00 ₺