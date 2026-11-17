Samsun'un Çarşamba ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Henüz 2 ay önce cezaevinden çıkan şahıs, anne katili oldu.

Kan donduran olay, saat 19.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden 2 ay önce çıktığı öğrenilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan N.G. (38), birlikte yaşadığı annesi İftadiye Gürgün’ü evde darbederek ağır yaraladı.

İhbar üzerine adrese ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, ambulansla kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

N.G., Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.