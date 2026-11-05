Samsun’daki bungalov evde cinayet! Erkek arkadaşını vurdu, intihar etti

Samsun’un Kavak ilçesinde akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. Kendisine ait bungalov evine çağırdığı sevgilisi İsmail Yurtseven ile arasında tartışma çıkan Mengüç, elindeki tabancayla önce erkek arkadaşını ardından kendisini vurdu.

HER İKİSİ DE CAN VERDİ

Korkunç olayın ardından evden gelen seslere kayıtsız kalmayan vatandaşlar derhal ekiplere haber verdi. İncelemelerde ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi.



OLAY YERİNDE İNCELEMELER YAPILDI

Savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından iki kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

