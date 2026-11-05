TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 14:22

Samsun’daki bungalov evde cinayet! Erkek arkadaşını vurdu, intihar etti

Samsun’un Kavak ilçesinde yaşayan Latife Mengüç, kaldığı bungalov evine sevgilisi İsmail Yurtseven’i çağırdı. İkili bir anda kavgaya tutuşunca Mengüç, erkek arkadaşını tabancayla vurarak katletti. Ardından aynı silahı kendisine doğrultan Mengüç intihar etti.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Samsun’daki bungalov evde cinayet! Erkek arkadaşını vurdu, intihar etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 14:22

’un ilçesinde akıllara durgunluk veren bir yaşandı. Kendisine ait bungalov evine çağırdığı sevgilisi İsmail Yurtseven ile arasında tartışma çıkan Mengüç, elindeki tabancayla önce erkek arkadaşını ardından kendisini vurdu.

Samsun’daki bungalov evde cinayet! Erkek arkadaşını vurdu, intihar etti

HER İKİSİ DE CAN VERDİ

Korkunç olayın ardından evden gelen seslere kayıtsız kalmayan vatandaşlar derhal ekiplere haber verdi. İncelemelerde ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi. 
 

Samsun’daki bungalov evde cinayet! Erkek arkadaşını vurdu, intihar etti

OLAY YERİNDE İNCELEMELER YAPILDI 

Savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından iki kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

ETİKETLER
#Samsun
#Cinayet
#kavak
#Bungalov Ev
#İsmail Yurtseven
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.