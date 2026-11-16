Samsun'da tıbbi tekniker genç evinde ölü bulundu

Samsun'da bir hastanede tıbbi tekniker olarak görev yapan 26 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Samsun Şehir Hastanesi'nde tıbbi tekniker olarak görev yapan Murat Işık'ın (26) işe gitmemesi ve iş arkadaşlarının kendisine ulaşamaması üzerine polis ve itfaiye ekipleri eşliğinde yaşadığı eve girildi. Evde Işık, hareketsiz halde bulundu.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Bekar olan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Işık'ın ailesinin Sivas'ta ikamet ettiği belirtildi. Murat Işık'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Bakanlığına gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.