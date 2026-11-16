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Gündem
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 20:49
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 20:49

Samsun'da tıbbi tekniker genç evinde ölü bulundu

Samsun bir hastanede görev yapan 26 yaşındaki tıbbi tekniker Murat Işık, arkadaşlarının kendisinden haber alamaması üzerine girilen Atakum'daki evinde ölü bulundu.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Samsun'da tıbbi tekniker genç evinde ölü bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 20:49
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 20:49

'da bir hastanede tıbbi tekniker olarak görev yapan 26 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu.

Olay, ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Samsun Şehir Hastanesi'nde tıbbi tekniker olarak görev yapan Murat Işık'ın (26) işe gitmemesi ve iş arkadaşlarının kendisine ulaşamaması üzerine polis ve itfaiye ekipleri eşliğinde yaşadığı eve girildi. Evde Işık, hareketsiz halde bulundu.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Bekar olan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Işık'ın ailesinin Sivas'ta ikamet ettiği belirtildi. Murat Işık'ın cansız bedeni, otopsi için Samsun Grup Bakanlığına gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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ETİKETLER
#Samsun
#adli tıp kurumu
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#Samsun Şehir Hastanesi
#Murat Işık
#Gündem
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