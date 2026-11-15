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Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 10:46

'Aşık Kamberi' olarak tanınan halk ozanı Kamber Biçici otogar tuvaletinde ölü bulundu!

Kahramanmaraş'ta 'Aşık Kamberi' olarak bilinen Afşinli hal ozanı terminal tuvaletinde ölü bulundu. İşte detaylar...

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Editor
 Selime Albayrak
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'Aşık Kamberi' olarak tanınan halk ozanı Kamber Biçici otogar tuvaletinde ölü bulundu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 10:46

'ta 'Aşık Kamberi' mahlasıyla tanınan Afşinli halk ozanı Kamber Biçici, otogar tuvaletinde ölü bulundu. Sanatçının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morguna kaldırıldı. Polislerin olay sonrası konuyla alakalı inceleme başlattığı öğrenildi. 

HALK OZANI KAMBER BİÇİCİ OTOGAR TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU!

Kahramanmaraş’ta "Aşık Kamberi" olarak bilinen Afşinli halk ozanı otogar tuvaletinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre göre, terminalin tuvalet bölümünde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 72 yaşındaki Kamber Biçici olduğu öğrenildi. Olay sonrası inceleme başlatıldı. Biçici’nin, yörede ’Aşık Kamberi’ adıyla tanınan Afşinli halk ozanı olduğu belirlendi. Biçici’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

 

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#kahramanmaraş
#adli tıp kurumu
#Afşin
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