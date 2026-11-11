Wilfried Zaha öldü mü? Paylaşım sosyal medyada gündem oldu

Wilfried Zaha öldü mü sorusu, 10 Kasım 2026 tarihinde 34 yaşına giren Fildişi Sahilli futbolcu hakkında sosyal medyada yayılan paylaşımların ardından gündeme geldi. X platformunda dolaşıma giren siyah-beyaz anma görselleri, “RIP Wilfried Zaha” mesajları ve La Palaceneta isimli taraftar grubunun paylaşımı, futbolcunun sağlık durumuna ilişkin soru işaretlerini artırdı. Özellikle Zaha'nın ormanda bıçaklandığı ve ölü bulunduğu yönündeki iddialar kısa sürede futbol gündeminde geniş yer buldu. Daha önce de benzer söylentilerle gündeme gelen deneyimli futbolcunun son durumu, kulüp kariyeri ve hakkında paylaşılan iddiaların dayanağı yeniden araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

WİLFRİED ZAHA PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha hakkında sosyal medya platformlarında yayılan paylaşımlar, 10-11 Kasım 2026 tarihlerinde yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Özellikle X (Twitter) üzerinden yapılan siyah-beyaz paylaşımlar ve futbolcunun hayatını kaybettiğini ima eden mesajlar, çok sayıda kullanıcının dikkatini çekti. “RIP Wilfried Zaha” ifadelerinin yer aldığı görseller, oyuncunun başına ciddi bir olay geldiği yönündeki söylentilerin yayılmasına neden oldu. Paylaşımların doğum günü dönemine denk gelmesi de konunun daha fazla konuşulmasına yol açtı.

Tartışmaların merkezindeki paylaşımlardan biri ise La Palaceneta isimli taraftar grubundan geldi. Grubun siyah-beyaz görsel paylaşması, Zaha hakkında dolaşan ölüm söylentileriyle birlikte değerlendirilince sosyal medya kullanıcıları arasında kafa karışıklığı yaşandı. Özellikle görselin anma paylaşımı olarak yorumlanması, futbolcunun hayatını kaybettiğine ilişkin iddiaların yeniden gündeme gelmesine zemin hazırladı.

Wilfried Zaha hakkındaki söylentiler yalnızca ölüm iddialarıyla da sınırlı kalmadı. Sosyal medyada oyuncunun ormanda bıçaklandığı ve ölü bulunduğu yönünde farklı ifadeler kullanıldı. Bununla birlikte söz konusu iddiaları doğrulayan herhangi bir resmi açıklama, kulüp bildirimi veya güvenilir haber kaynağı tarafından yayımlanmış bir bilgi bulunmuyor. Zaha'nın doğum gününde yeniden dolaşıma giren bu içerikler, daha önce futbolcu hakkında ortaya atılan benzer söylentileri de yeniden gündeme getirdi.

WİLFRİED ZAHA ÖLDÜ MÜ?

Wilfried Zaha'nın hayatını kaybettiğine ilişkin sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmıyor. Fildişi Sahilli futbolcunun öldüğünü doğrulayan resmi bir açıklama veya kulüp bildirimi bulunmuyor. Ormanda bıçaklandığı ya da ölü bulunduğu yönündeki iddialar da herhangi bir somut bilgiyle desteklenmemektedir.

10 Kasım 1992 doğumlu olan Wilfried Zaha, 10 Kasım 2026 tarihinde 34. yaş gününü kutladı. Ölüm söylentilerinin doğum günü döneminde yeniden yayılması, siyah-beyaz görsellerin ve anma mesajlarının daha fazla dikkat çekmesine neden oldu. Paylaşımların doğum günü çevresinde ortaya çıkması, daha önce futbolcular hakkında da görülen sahte ölüm dedikodusu ve internet şakası formatıyla ilişkilendiriliyor. Zaha hakkında ortaya atılan iddiaların doğruluğunu destekleyen herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.

Futbolcu, daha önce de benzer söylentilerle gündeme gelmişti. Aralık 2024'te Galatasaray'dan Fransa temsilcisi Lyon'a kiralık olarak gittiği dönemde de Zaha'nın hayatını kaybettiğine ilişkin asılsız paylaşımlar sosyal medyada dolaşmıştı. Ancak oyuncunun antrenmanlara ve maçlara devam etmesi, o dönemdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını fiilen ortaya çıkarmıştı. Kasım 2026'da yeniden gündeme gelen söylentiler de önceki paylaşımlara benzer nitelik taşıyor.