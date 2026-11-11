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Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 15:30

Taner Tolga Tarlacı öldü mü? Yasin Obuz'dan dikkat çeken açıklama

Survivor yarışmasıyla tanınan Taner Tolga Tarlacı'nın cezaevinde hayatını kaybettiği yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu. Tarlacı'nın yakın arkadaşı Yasin Obuz, babasıyla görüştüğünü belirterek ölüm haberlerini yalanladı.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Taner Tolga Tarlacı öldü mü? Yasin Obuz'dan dikkat çeken açıklama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 15:30

Bir dönem yarışmasındaki çıkışlarıyla adından söz ettiren Taner Tolga Tarlacı, bu kez cezaevinde öldüğü yönündeki iddialarla gündeme geldi. 'ta cezaevinde bulunduğu bilinen Tarlacı hakkında yayılan paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İddialara yanıt veren eski Survivor ve yarışmacısı Yasin Obuz, Tarlacı'nın babasıyla konuştuğunu açıkladı. Obuz'un paylaşımı, ölüm iddialarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

HABERİN ÖZETİ

Taner Tolga Tarlacı öldü mü? Yasin Obuz'dan dikkat çeken açıklama

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Güney Kıbrıs'ta cezaevinde bulunan eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'nın öldüğü yönündeki sosyal medya iddiaları, babasıyla görüşen Yasin Obuz ve İbrahim Beycanlı tarafından yalanlandı.
Yasin Obuz, Tarlacı'nın babasıyla görüştüğünü belirterek ölüm iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı ancak Tarlacı'nın cezaevindeki durumunun iyi olmadığını ifade etti.
İbrahim Beycanlı da Tarlacı'nın öldüğü yönündeki haberleri yalanlayarak kendisi için beşinci avukatın tutulduğunu ve yargı sürecinin sürdüğünü bildirdi.
Konuya ilişkin Kıbrıs'taki yetkililerden henüz resmî bir açıklama yapılmadı.
Tarlacı'nın daha önce cezaevinde tartıştığı mahkumların saldırısına uğrayıp ağır yaralandığı öne sürülmüştü.
2011 Survivor yarışmacısı olan Tarlacı, Güney Kıbrıs'ta hırsızlık ve gasp suçlamalarıyla yargılanarak hapis cezası almıştı.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

YASİN OBUZ, TANER TOLGA TARLACI'NIN HAYATTA OLDUĞUNU AÇIKLADI

Taner Tolga Tarlacı'nın cezaevinde hayatını kaybettiği yönündeki iddialar sosyal medyada yayılınca yakın arkadaşı Yasin Obuz'dan açıklama geldi. Obuz, Tarlacı'nın babasıyla görüştüğünü belirterek ölüm haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bu görüşmeye ait görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşan Obuz, takipçilerine doğrulanmamış paylaşımlara itibar etmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Taner Tolga Tarlacı öldü mü? Yasin Obuz'dan dikkat çeken açıklama

Ancak Obuz, açıklamasında Tarlacı'nın cezaevindeki durumunun iyi olmadığını da ifade etti. Konuya ilişkin Kıbrıs'taki yetkililerden ise henüz resmî bir açıklama yapılmadı. 

Taner Tolga Tarlacı öldü mü? Yasin Obuz'dan dikkat çeken açıklama

TANER TOLGA TARLACI DAHA ÖNCE DE SALDIRI İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Tarlacı'nın cezaevinde yemek sırasında tartıştığı mahkumların saldırısına uğrayarak ağır yaralandığı öne sürülmüştü. Söz konusu iddialar geçmişte yayımlanan haberlerde de yer almıştı. Benzer ölüm söylentileri ekim ayının sonunda sosyal medyada yeniden dolaşıma girmiş ancak resmî bir kaynak tarafından doğrulanmamıştı.

Taner Tolga Tarlacı öldü mü? Yasin Obuz'dan dikkat çeken açıklama

Öte yandan İbrahim Beycanlı da iki gün önce yaptığı açıklamada Tarlacı'nın öldüğü yönündeki haberleri yalanlamıştı. Beycanlı, Tarlacı için beşinci avukatın tutulduğunu ve yargı sürecinin devam ettiğini belirtmişti. Yasin Obuz'un son açıklamasıyla birlikte Tarlacı'nın durumuna ilişkin merak yeniden arttı. Ancak hukuki sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin yeni bir karar veya tarih henüz paylaşılmadı.

Taner Tolga Tarlacı öldü mü? Yasin Obuz'dan dikkat çeken açıklama

TANER TOLGA TARLACI NEDEN CEZAEVİNDE?

Taner Tolga Tarlacı, 2011 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Yarışmanın ardından Türkiye'den ayrılarak Güney Kıbrıs'a giden Tarlacı, burada karıştığı suç olayları nedeniyle yargılandı. Hırsızlık ve gasp suçlamalarıyla gündeme gelen Tarlacı hakkında hapis cezası verildiği basına yansıdı. Uzun süredir cezaevinde bulunan Tarlacı'nın son durumu ise sosyal medyada ortaya atılan ölüm iddialarıyla yeniden merak konusu oldu.

Taner Tolga Tarlacı öldü mü? Yasin Obuz'dan dikkat çeken açıklama

Taner Tolga Tarlacı hakkında ortaya atılan ölüm iddiaları, Yasin Obuz'un açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. Tarlacı'nın hayatta olduğuna ilişkin açıklama yapılsa da cezaevindeki sağlık durumu ve hukuki sürecinin nasıl ilerlediği merak konusu olmaya devam ediyor. Kıbrıs'taki yetkililerden gelecek resmî açıklamalar, iddialara ilişkin belirsizliklerin giderilmesi açısından önem taşıyor.

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