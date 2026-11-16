Kocaeli'de otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: Feci kazada 19 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi Feniş Kavşağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze-Harem hattında çalışan yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs takla atarken, kazada 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.